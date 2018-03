Yo !



GRIP est un jeu de course arcade, suite spirituelle de Rollcage sur PS1, permettant à d'énorme véhicule de pulvériser les adversaires à coups de roquettes, mitrailleuses, railgun et autres joyeusetés, tout en roulant sur les murs, les plafonds et en se retournant avant de continuer à rouler à une vitesse fulgurante !



Déjà disponible sur Steam, le jeu était initialement prévu sur PS4 une fois le développement bien avancé. C'est grâce à un partenariat avec Wired Productions que GRIP se voit enfin débarquer sur la console de Sony. Mais ce n'est pas tout car la nouvelle concerne également 2 autres supports à savoir la Switch et la XBOX One !



Pas d'information concernant une date précise, simplement un courant 2018, sans plus de précision non plus sur une potentielle optimisation PS4 Pro et XBOX One X.



Le jeu permet de jouer en local (chose de plus en plus rare et devant être souligné) comme en ligne sur des courses classiques, d'élimination, ou des affrontements en arènes et permettant de régler divers paramètres comme la vitesse générale des véhicules, le sens du circuit, le nombre de tours etc...



Plus qu'à attendre de nouvelles informations, mais pour avoir eu le jeu sur PC gratuitement, je sais que je ne me priverai pas de passer à la caisse pour sa sortie sur XBOX One que j'espérais depuis plus d'un an déjà !