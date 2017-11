Je me pose une question actuellement.

Pourquoi on ne pourrait pa brancher un disque dur externe sur l'un des port usb du dock pour s'en servir pour stocker la ludothèque switch dessus, quand la switch est dans le dock bien évidemment.



J'ai une carte micro sd de 128 go. Actuellement il me reste 40 go.

Si je prends résident evil révélation 2 et xenoblade 2, ça va me prendre un peu plus de 30 go....





Donc je ne passerait pas 2017 avec...



La carte micro sd 256 go coute dans les 150€...

La carte micro sd 400 go coute dans les 260€...



Si mes calcul sont bon, je devrait prendre celle de 400 go pour être tranquille 2 ans, ou un peu plus ou un peu moins...

Mais c'est pratiquement le prix que j'ai payer pour la switch le 3 mars dernier...



Donc même si nintendo avait déclaré que les futurs carte micro sd de 1 et 2 to serait compatible avec la switch (j'imagine pas le prix), il ne sera pas la solution.



C'est vers le disque dur externe que nintendo a intérêt de se dirigé, et vite...

Car je suis full demat, mais même ceux qui achète leur jeux en boite vont devoir avoir besoin de place pour télécharger le reste sur les jeux volumineux...





Donc je me pose cette question, devrait je attendre encore avant d'acheter une carte sd plus grosse ou alors les disque dur ne seront jamais compatible avec la switch...?



(et je ne manquerai pas de le faire savoir de mon mécontentement)