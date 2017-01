Mario a déjà exploré depuis de nombreuses années certains univers réalistes, surtout ceux, grâce au pouvoir des mods. Mais vendredi dernier,: on a appris durant la conf' de laqu'il explorera de façon officielle un monde plutôt réaliste dans, à la grande surprise (et parfois amertume) des joueurs., davantage connu pour ses vidéos de montage mettant à mal diverses compagnies du jeu vidéo, vient de réaliser un détournement dud'annonce de la nouvelle aventure de Mario, en poussant le réalisme jusqu'à son paroxysme. Évidemment, c'estqui sert de modèle.Mesdames et messieurs, voici donc, nous montrant ce que devrait véritablement être le monde réaliste présent dans la première aventure de Mario sur