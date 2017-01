Takashi Mochizuki, célèbre analyste vidéoludique nippon pour le Wall Street Journal, a livré à ses lecteurs sa vision du marché des consoles de jeu pour les années à venir, et semble certain que Sony va frapper un grand coup très prochainement avec… la PlayStation 5! Ainsi, bien que la PS4 Pro, première console Mid-Generation, soit à peine sortie, il estime que Sony ne pourra pas rester sans rien faire alors que 2017 va voir l’arrivée de deux nouvelles machines: la Nintendo Switch et la Xbox Scorpio. Le constructeur nippon envisagerait donc de lancer sa « PlayStation 5 » pour la seconde moitié de 2018, vraisemblablement vers la fin de cette période. Une stratégie qui pourrait s’avérer payante pour laisser très peu de souffle à Microsoft, c’est vrai. Bien entendu, il ne s’agit que d’une analyse personnelle de Mister Mochizuki, mais notre homme, à qui l’on doit de très beaux leaks (qui se sont avérés fondés) sur la Nintendo Switch, est loin d’être un amateur dans le milieu vidéoludique. http://n-gamz.com/2017/01/la-playstation-5-sortira-fin-2018-dapres-takashi-mochizuki/

posted the 01/04/2017 at 10:19 AM by ajb