Dragon's Dogma II : Dark Arisen tout juste confirmé, avec l'apport d'une version Switch 2
Présent à chaque endroit où il y a un projecteur, Capcom a continué son tour des showcases en débarquant chez Nintendo pour officialiser Dragon's Dogma II : Dark Arisen, donc le jeu de base plus sa toute nouvelle extension que l'on pourra évidemment acheter à part sur les autres supports.
Sortie prévue le 9 octobre 2026 (la version totale, également sur Switch 2 donc, comme l'extension), et Capcom a profité de l'occasion pour rappeler que Onimusha : Way of the Sword sera également sur la dernière de Nintendo lors de son lancement à la rentrée.
Sans déconner sans Capcom et squarenix qui soutiennent a fond la Switch 2 ce serait une console avec un line up catastrophique!
Capcom:
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Wilds
Street Fighter 6
Resident Evil 7
Resident Evil Village
Resident Evil Requiem
Resident Evil Code Veronica
Pragmata
Onimusha Way of the Sword
Dragon's Dogma 2 Dark Arisen
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition
Squre:Octopath Traveler 0
The Adventures of Elliot
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy Resonance
Final Fantasy XIV online
Final Fantasy X & X-2 HD
Final Fantasy XVI
Dragon Quest 11 S
Dragon Quest 12
Dragon Quest Monsters 4: The Whitered World
Kingdom Hearts Collection
Kingdom Hearts 4
J'imagine, j'espère, du même acabit que celui qui a résolu les problèmes de performance de Monster hunter.
Quant à l'annonce en elle même, Le DLC du premier D.Dogma est clairement l'ajout qui a apporté ses lettres de noblesse à la licence, espérons que ce DLC en fasse autant pour cette suite, qui en a grandement besoin. Car sans être mauvaise, elle est néanmoins assez décevante au final.
Oui DD2 est mid sur certains aspects, je pense notamment à un manque de certains passif ndispensable pour voleur ou assasin (je sais plus) genre pas de passif double saut, pas de passif saut étendu, seulement 4 skill actif du coup si tu veux un saut étendu ça existe mais en skill actif...c'est super frustrant de grimper sur un ennemis avec une classe pourtant faite pour ça.
On pourrait parler du Bestiaire qui manque de nouveauté ou du manque d'équilibrage des classes mais pour le reste je trouve le jeu excellent.
A titre personnel je trouve dommage de ne plus vraiment pouvoir jeu sans pions, dans DD1 c'était ma meilleur expérience car on a XP x4 et ça devient un sacré plaisir à jouer même si on peut crever facilement. Dans DD2 je ne sais pas si on gagne plus d'xp mais aussi ils ont ajouter un type de stun qui demande obligatoirement un allier pour te retirer le stun sinon il est assez long pour que tu te fasses tuer.
coconutsu Tu demandes peut être au jeu ce pour quoi il n'est pas pensé. Tout le game design est pensé autour des pions.
Les soucis du jeu sont les mêmes soucis que le premier (sans extention). C'est bien là le fond du problème.