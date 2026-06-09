Dragon's Dogma II : Dark Arisen tout juste confirmé, avec l'apport d'une version Switch 2

Présent à chaque endroit où il y a un projecteur, Capcom a continué son tour des showcases en débarquant chez Nintendo pour officialiser, donc le jeu de base plus sa toute nouvelle extension que l'on pourra évidemment acheter à part sur les autres supports.Sortie prévue le 9 octobre 2026 (la version totale, également sur Switch 2 donc, comme l'extension), et Capcom a profité de l'occasion pour rappeler quesera également sur la dernière de Nintendo lors de son lancement à la rentrée.