Forza Horizon 6 : du gameplay brut pour se préparer

Encore un peu plus d'un mois avant le lancement de(19 mai sur PC/Xbox/Game Pass) et c'est parti pour une nouvelle salve de gameplay avec tout d'abord l'aperçu de l'habituel prologue nous faisant passer d'un bolide à l'autre avant d'aborder pleinement les choses, ainsi qu'un retour de la part de Windows Central dans le cadre d'une preview (d'autres vidéos du genre sont dispos depuis quelques heures).Rappelons que les joueurs PlayStation 5 devront s'armer de patience, mais ce sera dans tous les cas pour cette année.