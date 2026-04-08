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Forza Horizon 6 : du gameplay brut pour se préparer
Encore un peu plus d'un mois avant le lancement de Forza Horizon 6 (19 mai sur PC/Xbox/Game Pass) et c'est parti pour une nouvelle salve de gameplay avec tout d'abord l'aperçu de l'habituel prologue nous faisant passer d'un bolide à l'autre avant d'aborder pleinement les choses, ainsi qu'un retour de la part de Windows Central dans le cadre d'une preview (d'autres vidéos du genre sont dispos depuis quelques heures).

Rappelons que les joueurs PlayStation 5 devront s'armer de patience, mais ce sera dans tous les cas pour cette année.



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jenicris
publié le 08/04/2026 à 14:18 par Gamekyo
commentaires (26)
cyr publié le 08/04/2026 à 14:26
Je sais pas, peut être que je prendrais la versions xbox quand il sera a prix un peu plus intéressant.

Vu que j'ai plus le gamepass....Bien que je préférer le motorsport a horizon 5.....
xynot publié le 08/04/2026 à 14:31
L'un des plus beaux jeux de caisses
walterwhite publié le 08/04/2026 à 14:41
Ca donne déjà beaucoup plus envie que les dernières vidéos
sasquatsch publié le 08/04/2026 à 14:46
J'attends une baisse de prix car 70€ aussi joli cela peut paraître...
Quitte à attendre 1-2 ans...
Cela me donne le temps de continuer WRC de Codemasters qui est une bombe
malroth publié le 08/04/2026 à 14:55
vous ne trouvez pas que ça fait un peu "trop plastique" ? "trop propre" ?

que ce soit les voitures ou les decors
ravyxxs publié le 08/04/2026 à 14:56
Dieu merci l'intro est largement meilleur que celle du 5, mais encore une fois, c'est du vu, revu, vu et re re vu ! En tant que fan je suis juste deg, y a rien de fou.

C'est magnifique par contre, et j'imagine comme xynot sur PC, tout à fond ça va péter la rétine !

Bon, j'ai du taf à faire j'ai 30 jours pour crée un max de vinyl histoire de tout importer sur le 6 et me faire un max de blé, par contre bye bye mes tunings
malroth publié le 08/04/2026 à 14:58
la premiere video rends mieux niveau rendu global que la 2eme, je sais pas pourquoi, (par rapport à mon message au dessus).
ravyxxs publié le 08/04/2026 à 15:01
sasquatsch Malheureusement tu vas passer à côté de chose plus ou moins importante...FH c'est pas du tout le jeu où tu te dis, je vais attendre une baisse ça sera mieux, pas du tout

A part la baisse de prix, tu n'auras rien de plus, tu vas commencer, donc comme day one, tu vas avoir des wheelspins et des voitures données à toute la communauté, mais tu n'auras pas, par exemple les voitures ULTRA rare du jeu et SUPER SUPER difficile à avoir qui coûte facile 30 millions aux enchères qui sont seulement accessible via des events dédié chaque semaine. Des voitures qui arrive une fois ou deux fois dans l'année...tu loupes une semaine t'es mort.

Je déteste cette méthode, comme beaucoup...

malroth Je sais pas si c'est toi, mais un membre l'a dit aussi, le tout, trop propre. C'est la série qui est comme ça, elle aime pas se salir lol.
malroth publié le 08/04/2026 à 15:09
ravyxxs c'est peutétre dû à leur moteur graphique ^^

je crois le decima engine de gerilla games (les horizon 1 et 2, death stranding...ect) a aussi ce coté "trop propre"
ouken publié le 08/04/2026 à 15:09
Putain cette claque !!!
shambala93 publié le 08/04/2026 à 15:12
Je ne retrouve pas la patte japonaise des courses de rue. C’est plat, vide.
thauvinho publié le 08/04/2026 à 15:15
Je regarde pas, pas envie de me spoile l'intro
gat publié le 08/04/2026 à 15:17
ravyxxs Le 5 n’a que pour lui sa qualité graphique. Perso, je suis de la team FH2 (avec son bon vieux 1080p de l’époque et son système de progression) ainsi que le 4 pour ses environnements et son mode « saisons ».

Après niveau gameplay, ça commence sérieusement à me lasser avec cette physique absolument datée et ce sentiment de piloter des savonnettes. Je me suis refais Burnout Paradise ces derniers temps et niveau poids des caisses, je préfère largement le titre d’EA (la belle époque PS360).
jenicris publié le 08/04/2026 à 15:18
C'est vraiment beau
negan publié le 08/04/2026 à 15:25
Quand c'est pas les clowns de IGN ça a tout de suite une autre gueule
ravyxxs publié le 08/04/2026 à 15:28
shambala93 J'attends d'avoir le jeu en main, mais toutes les vidéos que je vois, les rues sont assez vide effectivement....bordel...à la limite qu'ils nous donnent un paramètre traffic sur PC on a les ressources nous pas comme sur console...

gat C'est marrant mais le mois dernier j'ai installé de nouveau Paradise Après des sessions de REVENGE sur 360, je voulais tester la version Paradise sur PC ! Bonne époque ouais...

FH devient très casu malheureusement, lorsque tu vois que leur gros focus du début du titre, c'était de nous montrer des champs, des bateaux et des maisons et des choix fleurs en 4K, tu comprends vite que leur volonté est ailleurs...c'est plus vraiment les voitures. Après la team TURN10 est à fond sur ce FH6 on verra si ça change. Dans tous les cas, la team NFS et The Crew on des cartes à jouer, je sais pas ce qu'ils foutent à ne pas se donner à fond pour rentrer en compétition TOTALE avec FH !!

thauvinho Tu rates rien du tout, l'intro est nul, mieux que le 5, mais nul. L'intro du 4 reste facile 10 crans au dessus.


negan Ca aurait été IGN on aurait vu que du feu, on a les mêmes vidéos, en 30 FPS avec le motion blur en extreme mec
gat publié le 08/04/2026 à 15:36
ravyxxs Plus que la qualité graphique de FH6, j’attends surtout une progression du solo moins chiante, un poil compliquée et beaucoup moins de courses et Succès osef à se farcir.

Quant à Burnout Paradise, j’ai tellement kiffé me le retaper avec sa soundtrack (Guns N Roses, Avril Lavigne…)
shambala93 publié le 08/04/2026 à 15:48
ravyxxs
Ouais le côté vide Plastoc ne me parle pas. Je m’attendais à autre chose de leur part mais j’ai l’impression de voir un pauvre skin sans plus.
zboubi480 publié le 08/04/2026 à 15:59
Ce jeu
Forza Horizon est la seule licences de courses automobiles que les joueurs qui n’aiment pas ca surfiffent
Assurément un must have

Et dans le Game Pass, mais qui va s'en plaindre

Il ne sort pas Day one sur Playstation 5 ?? Je pensais que tous les jeux Microsoft sortaient sur toutes les plates-formes en même temps
ravyxxs publié le 08/04/2026 à 16:12
zboubi480 Il ne sort pas Day one sur Playstation 5 ?? Je pensais que tous les jeux Microsoft sortaient sur toutes les plates-formes en même temps

Les devs ont dit que le jeu allait sortir plus tard sur PS5 car contenu spécial voir exclusif pour la console. On parle pas de map, je pense plus de voitures, customisation etc

Et fait pas ton troll, le jeu fera le gros des ventes sur PC à sa sortie,surtout pas sur Serie S et X.
daunyaul publié le 08/04/2026 à 16:14
zboubi480

MS te donne combien de commission ?

Personnellement j'ai bien aimé les 4 et 5 mais j'ai peur de tomber dans la lassitude. Je ne nie pas les qualités du titre bien évidemment.
gat publié le 08/04/2026 à 16:26
ravyxxs Nan mais lui, il est littéralement trop con. Ça ne sert absolument à rien de discuter avec ce gland tellement le chibre de Spencer lui caresse encore l’œsophage.
mrvince publié le 08/04/2026 à 16:46
shambala93 Oui pareil. on en avait déjà discuter il me semble mais je m'attendais a un délire plus "typé". Sans doute cliché mais plus dans le tunning et la course de rue. Un peu a la NFS underground... avec des grands espaces extérieurs quand même mais moins... la a part les cerisiers je vois pas la diff avec les derniers épisodes...
yanssou publié le 08/04/2026 à 16:47
Propre pour l'instant, à voir le déroulement du solo et ces courses a la "gundam".
ravyxxs publié le 08/04/2026 à 17:21
gat les détails...lol
keiku publié le 08/04/2026 à 18:22
je trouve le jeu magnifique (sur la première video), mais bon entre la 1 ere et la seconde video, j'ai pas non plus l'impression d'avoir le même jeu (visuellement déja et au niveau des effets)

et pour les courses, on a l'impression qu'il n'y pas spécialement non plus de challenge

j'aurais envie de le tester mais j'ai réellement peur de m'ennuyer dessus et vu les prix...
Gras
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Fiche descriptif
Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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