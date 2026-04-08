Forza Horizon 6 : du gameplay brut pour se préparer
Encore un peu plus d'un mois avant le lancement de Forza Horizon 6 (19 mai sur PC/Xbox/Game Pass) et c'est parti pour une nouvelle salve de gameplay avec tout d'abord l'aperçu de l'habituel prologue nous faisant passer d'un bolide à l'autre avant d'aborder pleinement les choses, ainsi qu'un retour de la part de Windows Central dans le cadre d'une preview (d'autres vidéos du genre sont dispos depuis quelques heures).
Rappelons que les joueurs PlayStation 5 devront s'armer de patience, mais ce sera dans tous les cas pour cette année.
Vu que j'ai plus le gamepass....Bien que je préférer le motorsport a horizon 5.....
Quitte à attendre 1-2 ans...
Cela me donne le temps de continuer WRC de Codemasters qui est une bombe
que ce soit les voitures ou les decors
C'est magnifique par contre, et j'imagine comme xynot sur PC, tout à fond ça va péter la rétine !
Bon, j'ai du taf à faire j'ai 30 jours pour crée un max de vinyl histoire de tout importer sur le 6 et me faire un max de blé, par contre bye bye mes tunings
A part la baisse de prix, tu n'auras rien de plus, tu vas commencer, donc comme day one, tu vas avoir des wheelspins et des voitures données à toute la communauté, mais tu n'auras pas, par exemple les voitures ULTRA rare du jeu et SUPER SUPER difficile à avoir qui coûte facile 30 millions aux enchères qui sont seulement accessible via des events dédié chaque semaine. Des voitures qui arrive une fois ou deux fois dans l'année...tu loupes une semaine t'es mort.
Je déteste cette méthode, comme beaucoup...
malroth Je sais pas si c'est toi, mais un membre l'a dit aussi, le tout, trop propre. C'est la série qui est comme ça, elle aime pas se salir lol.
je crois le decima engine de gerilla games (les horizon 1 et 2, death stranding...ect) a aussi ce coté "trop propre"
Après niveau gameplay, ça commence sérieusement à me lasser avec cette physique absolument datée et ce sentiment de piloter des savonnettes. Je me suis refais Burnout Paradise ces derniers temps et niveau poids des caisses, je préfère largement le titre d’EA (la belle époque PS360).
gat C'est marrant mais le mois dernier j'ai installé de nouveau Paradise Après des sessions de REVENGE sur 360, je voulais tester la version Paradise sur PC ! Bonne époque ouais...
FH devient très casu malheureusement, lorsque tu vois que leur gros focus du début du titre, c'était de nous montrer des champs, des bateaux et des maisons et des choix fleurs en 4K, tu comprends vite que leur volonté est ailleurs...c'est plus vraiment les voitures. Après la team TURN10 est à fond sur ce FH6 on verra si ça change. Dans tous les cas, la team NFS et The Crew on des cartes à jouer, je sais pas ce qu'ils foutent à ne pas se donner à fond pour rentrer en compétition TOTALE avec FH !!
thauvinho Tu rates rien du tout, l'intro est nul, mieux que le 5, mais nul. L'intro du 4 reste facile 10 crans au dessus.
negan Ca aurait été IGN on aurait vu que du feu, on a les mêmes vidéos, en 30 FPS avec le motion blur en extreme mec
Quant à Burnout Paradise, j’ai tellement kiffé me le retaper avec sa soundtrack (Guns N Roses, Avril Lavigne…)
Ouais le côté vide Plastoc ne me parle pas. Je m’attendais à autre chose de leur part mais j’ai l’impression de voir un pauvre skin sans plus.
Forza Horizon est la seule licences de courses automobiles que les joueurs qui n’aiment pas ca surfiffent
Assurément un must have
Et dans le Game Pass, mais qui va s'en plaindre
Il ne sort pas Day one sur Playstation 5 ?? Je pensais que tous les jeux Microsoft sortaient sur toutes les plates-formes en même temps
Les devs ont dit que le jeu allait sortir plus tard sur PS5 car contenu spécial voir exclusif pour la console. On parle pas de map, je pense plus de voitures, customisation etc
Et fait pas ton troll, le jeu fera le gros des ventes sur PC à sa sortie,surtout pas sur Serie S et X.
MS te donne combien de commission ?
Personnellement j'ai bien aimé les 4 et 5 mais j'ai peur de tomber dans la lassitude. Je ne nie pas les qualités du titre bien évidemment.
et pour les courses, on a l'impression qu'il n'y pas spécialement non plus de challenge
j'aurais envie de le tester mais j'ai réellement peur de m'ennuyer dessus et vu les prix...