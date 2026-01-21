Donkey Kong Country Returns HD : une mise à jour surprise avec compatibilité Switch 2 + bonus Dixie
Ce n'est pas encore de ceux qu'on attend le plus (notamment les différents Xenoblade Chronicles), mais sachez néanmoins que Nintendo vient de mettre à jour Donkey Kong Country Returns HD avec déjà pour la Switch 2 une rehausse de la résolution, des temps de chargement réduits et une compatibilité GameShare, mais pas que.
Cette MAJ 1.1.0 apporte en surprise Dixie Kong en personnage jouable, ainsi pour les amateurs de challenge un mode Turbo Attack, consistant à refaire tous les stages en vitesse accélérée (avec de nouvelles médailles à débloquer). C'est gratuit donc c'est forcément sympa.
Du coup on passe à quelle résolution ?
Mais qu'arrive t il a Nintendo ça devrait être 20 balles ça..
Par contre on comprend pas toujours quand c'est payant, desfois il y a un dlc avec, une switch 2 édition. Là c'est confus je suis d'accord.
Merci Nintendo pour une fois
Bizarre aussi qu'ils n aient pas gardé l annonce pour le très proche ND a venir ...