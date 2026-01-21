recherche
Donkey Kong Country Returns HD : une mise à jour surprise avec compatibilité Switch 2 + bonus Dixie
Ce n'est pas encore de ceux qu'on attend le plus (notamment les différents Xenoblade Chronicles), mais sachez néanmoins que Nintendo vient de mettre à jour Donkey Kong Country Returns HD avec déjà pour la Switch 2 une rehausse de la résolution, des temps de chargement réduits et une compatibilité GameShare, mais pas que.

Cette MAJ 1.1.0 apporte en surprise Dixie Kong en personnage jouable, ainsi pour les amateurs de challenge un mode Turbo Attack, consistant à refaire tous les stages en vitesse accélérée (avec de nouvelles médailles à débloquer). C'est gratuit donc c'est forcément sympa.

publié le 21/01/2026 à 09:56 par Gamekyo
commentaires (15)
aeris442 publié le 21/01/2026 à 10:05
une rehausse de la resolution

Du coup on passe à quelle résolution ?
51love publié le 21/01/2026 à 10:09
Gratuit alors qu'il y un nouveau perso jouable et un nouveau mode de jeu? Sans même parler de l upgrade S2?

Mais qu'arrive t il a Nintendo ça devrait être 20 balles ça..
natedrake publié le 21/01/2026 à 10:10
51love Comme quoi, quand ils veulent...
forte publié le 21/01/2026 à 10:19
51love Étonné aussi. Et à coté ils t'obligent à chopper le DLC Kirby à 20 balles si tu veux juste le 60fps. Va comprendre
zerdow publié le 21/01/2026 à 10:29
Je pense que ça vas être comme avec les jeux de l’abonnement en ligne , ils ajoutent au compte gouttes des mises à jours Switch 2 gratuite. Après c’est j’ai du mal à comprendre la logique de Nintendo. Certains jeux on une Switch 2 édition et d’autres une mise à jours gratuite. Théorie personnel mais je pense que les jeux qui reçoive une Switch 2 édition sont des jeux qui n’auront pas de suite avant un bout de temps ou rien derrière ( typiquement MP4 , le 5 ne sortira pas avant belle lurette et pour Pokémon Z-A , ça s’explique par le fait que le jeu se finis en soit le prochain Pokémon ne sera pas liée à Z-A , Mario Wonder Switch 2 édition car il n’y aura pas de nouveau Mario 2D avant plusieurs années ) a l’inverse , mise à jours gratuite pour tout les Mario 3D , le nouveau arrivant bientôt . Enfin c’est qu’une théorie perso. Mais je trouve que ça se tient d’un point de vue marketing ça permet de refaire parler d’une licence et de provoquer des ventes additionnelles. Typiquement quand ils sortiront un Luigi’s Mansion 4 rien de mieux que de proposer une mise à jour gratuite pour le 2/3 pour des ventes additionnelles histoire de se faire la série sur sa Switch 2 avec une plus prise d’un abo en ligne histoire d’avoiru aussi le 1. Bref un bon coup marketing de Nintendo qui comme toujours optimise au mieux ses actions pour faire un max de pognon.
judebox publié le 21/01/2026 à 11:08
zerdow C'est vrai que c'est un peu le bordel leur truc. Ils ont multiplié les nommages, types de support, types de mises à jours, tarifs, etc...
gally099 publié le 21/01/2026 à 12:13
J' ai relancé le jeu aujourd'hui sans savoir !
xynot publié le 21/01/2026 à 12:15
Tout ça gratuitement ? Mais il leur arrive quoi ?
tripy73 publié le 21/01/2026 à 12:20
aeris476 : sûrement de la 4K en mode dock et 1080p en portable, sachant que sur Switch il tournait déjà en 1080p en dock et 720p en portable.
fiveagainstone publié le 21/01/2026 à 12:22
C'était gratuit aussi pour les Zelda 2d, pokémon, Mario, Arms, Captain Toad, Splatoon 3... c'est pas nouveau hein.

Par contre on comprend pas toujours quand c'est payant, desfois il y a un dlc avec, une switch 2 édition. Là c'est confus je suis d'accord.
aeris442 publié le 21/01/2026 à 12:26
tripy73
syoshu publié le 21/01/2026 à 13:16
J'etais justement en train de le faire, c'est vrai que les chargements étaient assez long même sur NS2. Ca fait plaisir
drybowser publié le 21/01/2026 à 16:03
Trop bien justement je voulais me le refaire
Merci Nintendo pour une fois
Bizarre aussi qu'ils n aient pas gardé l annonce pour le très proche ND a venir ...
skk publié le 21/01/2026 à 16:28
C'est gratos pcq c'est mineur. Le perso est codé depuis la suite et c'est le mode course qui va prendre des heures a etre fait...
hir0k publié le 21/01/2026 à 16:35
pareil pour tropical freeze et on est bien. en annonce mineur
Fiche descriptif
Donkey Kong Country Returns HD
2
Ils aiment
Nom : Donkey Kong Country Returns HD
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
