Donkey Kong Country Returns HD : une mise à jour surprise avec compatibilité Switch 2 + bonus Dixie

Ce n'est pas encore de ceux qu'on attend le plus (notamment les différents), mais sachez néanmoins que Nintendo vient de mettre à jouravec déjà pour la Switch 2 une rehausse de la résolution, des temps de chargement réduits et une compatibilité GameShare, mais pas que.Cette MAJ 1.1.0 apporte en surprise Dixie Kong en personnage jouable, ainsi pour les amateurs de challenge un mode Turbo Attack, consistant à refaire tous les stages en vitesse accélérée (avec de nouvelles médailles à débloquer). C'est gratuit donc c'est forcément sympa.