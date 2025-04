Treehouse Switch 2 : plein de gameplay pour Mario Kart World + information concernant le bundle

Encore un peu de Treehouse Switch 2 pour aborder le morceau majeur du lancement de la console le 5 juin prochain, à savoir bien évidemment, nouvel épisode de la franchise qui outre quelques features de gameplay comme les grind proposera surtout un monde ouvert qui servira autant pour la promenade seul ou à plusieurs, que pour réagencer le style des différents GP où tout s'enchaînera plus naturellement. La dernière vidéo aborde elle le tout aussi nouveau mode survie à 24 joueurs.En passant, petite info : le bundle avec la console est décrit comme « limité » et sa production s'achèvera fin 2025 (avant on imagine un retour plus tard dans le futur comme à chaque fois avec la franchise). Une manière de dire que si vous voulez le jeu à « théoriquement » seulement 30 ou 40 balles, il faudra vite franchir le pas.