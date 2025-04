Metroid Prime 4 Beyond et Légendes Pokémon Z-A seront évidemment cross-gen

Le Direct a permis à Nintendo de présenter les premières exclusivités de la Switch 2 mais comme on s'y attendait, les restes à venir sur la désormais « ancienne génération » sortiront sur les deux machines, directement en boîte et avec bien entendu upgrade (payante) si vous achetez une édition Switch 1 avant de plus tard acheter la nouvelle console.Dans le cas de, la version Switch 2 offrira du 4K/60FPS en dock, ou un choix pour descendre en 1800p mais avec du 120FPS. Pas mal. De son côté,tentera de sauver l'honneur avec un boost de résolution comme du frame-rate, sans plus de précisions. Tous deux sortiront d'ici la fin d'année.