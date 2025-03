Clair Obscur : Expedition 33 ne cache pas ses petites inspirations envers FromSoftware

C'est lors d'une rencontre avec le producteur delors de la GDC que Eurogamer a pu découvrir (et nous le fait partager) des clins d'oeil « Soulsborne » dans le précité. Ça peut surprendre dans un style J-RPG néanmoins très français mais avec un réalisateur (Guillaume Broche) apparemment ultra fan des productions FromSoftware jusqu'à être lui-même un speedrunner sur, quelques influences se font sentir.On apprend par exemple que pour pousser à l'exploration, le jeu se débarrasser de l'habituel mini-map et il en sera de même pour les déplacements dans le monde ouvert, sans que cela soit de ce côté aussi poussé (on a une carte, même si notre position n'est pas indiquée dessus, ainsi qu'une boussole pour au moins savoir où est le nord). Le système de jeu en reprend également quelques codes avec comme on a déjà pu le voir dans les previews le besoin de maîtriser la parade parfaite, ou encore le fait que les attributs des armes sont directement liées aux stats des différents personnages.sortira le 24 avril sur PC, PS5, XBS et dans le Game Pass.