EXODUS : premier trailer de gameplay pour le RPG space-opéra des anciens de Bioware

Le projetavance bien et les développeurs du studio Archetype souhaitent le prouver avant les fêtes avec la diffusion du premier trailer de gameplay, montrant que effectivement, il y a une forte odeur de suite spirituelle à la franchiseet c'est tout naturel vu que l'on parle d'une boîte spécialement fondée par des anciens de Bioware, rejoint par des membres de Naughty Dog et 343 Industries (entre autres).Si le gameplay semble intéressant à première vue, le grand intérêt de cette nouvelle licence se situe surtout dans sa narration et son contexte : dans un futur bien éloigné, ce qui reste de l'humanité a fuit une Terre en ruine pour trouver un nouveau foyer au coeur d'une galaxie déjà squattée par des extra-terrestres depuis bien longtemps. Ici, les aliens, c'est de fait les humains qui vont devoir survivre en tentant de faire évoluer leur civilisation en allant piquer des ressources aux Célestes, une race particulièrement hostile à notre existence.Seulement, contrairement àet bien d'autres jeux « galactiques »,prendra en compte la notion de dilatation du temps et un simple voyage sera équivalent pour votre foyer à des décennies d'attente, faisant que chaque choix peut avoir des conséquences drastiques sur l'évolution de votre espèce.