Silent Hill 2 Remake sera exclu PlayStation 5 (et PC) au moins jusqu'au 8 octobre 2025

L'information était presque passée inaperçue, donc autant en parler de suite : le dernier trailer depublié sur la chaîne PlayStation afin de bien mettre avant les bienfaits techniques, révèle surtout que l'exclusivité « console » sera de très exactement 1 an : jusqu'au 8 octobre 2025.Cela ne veut pas dire qu'il sortira forcément à cette date sur supports Xbox (ou Switch 2 par x tour de passe-passe) mais vous voilà au courant, et on retourne patienter en croisant les doigts pour une réussite un minimum digne de l'oeuvre d'origine.