Le RPG Clair Obscur : Expedition 33 en montre un peu plus sur son gameplay

Dévoilé (et directement remarqué) lors du Xbox Showcase de juin, le RPGs'est aujourd'hui dévoilé un peu plus avec une vidéo de gameplay en zone aquatique (assez tôt dans l'aventure d'après ce qu'on nous dit), l'occasion de revoir un certain travail technique dans le genre notamment sur les visages, le système de combat au tour-par-tour intégrant des aspects temps-réel (pensez, en simple exemple) tout en parlant narration.Les développeurs nous expliquent ici que la narration environnementale permettra de voir ce qui est arrivé à l'une des précédentes expéditions, permettant de rappeler les grandes lignes du scénario : une entité connue sous le nom de « Peintre » sévit en ce monde, débarquant chaque année pour peindre sur son monolithe un nombre tuant tous les humains dont l'âge est équivalent. A chaque retour, il balance un nombre un cran en-dessous du précédent, motivant des groupes (forcément de plus en plus jeunes) à tenter de mettre fin à ses agissements.Sortie prévue pour fin 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et dans le Game Pass.