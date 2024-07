Il a inspiré la direction artistique du jeu, mais fait également référence au monde du jeu. Expedition 33 reflète le groupe de l’Expédition guidé par le protagoniste Gustave pour détruire la Peintresse. Les membres de l’Expédition 33 sont les protagonistes du jeu, et les joueurs feront connaissance avec chaque membre de l’Expédition au cours de leur aventure. Depuis des années, la Peintresse peint un nombre sur son monolithe et efface toutes les personnes de cet âge, dans un événement connu sous le nom de Gommage, et chaque année une nouvelle Expédition essaie de la détruire, elle et son cycle maudit.

Cela fait un moment qu’il n’y a pas eu de RPG au tour par tour avec des graphismes à haute fidélité et cela a laissé un trou béant dans mon cœur de gamer. Nous nous sommes donc chargés de créer quelque chose pour combler ce vide.

Chez Sandfall Interactive, nous aimons tous les JRPGs comme Final Fantasy, la série des Tales, Lost Odyssey, et Persona avec son interface incroyable, son rythme et sa caméra dynamique. Nous avons beaucoup d’amour et de nostalgie pour ce genre de jeu, mais nous voulions également voir quelque chose de nouveau avec ce genre.

Nous nous sommes inspirés de jeux d’action comme les Souls, Devil May Cry et NieR, et leur gameplay gratifiant était un élément que nous souhaitions incorporer dans un jeu au tour par tour. Lorsque vous jouez à ces jeux, vous devez apprendre les attaques, les timings et les faiblesses de chaque ennemi, et nous voulions traduire ce challenge dans un nouveau genre.

Vous pouvez prendre votre temps durant le combat pour définir vos stratégies, mais durant le tour de l’ennemi, vous pourrez esquiver, sauter par-dessus, ou parer les attaques pour déclencher une puissante contre-attaque. Vous pourrez également augmenter l’efficacité de vos compétences en maîtrisant le rythme des attaques. Les joueurs seront également récompensés pour leur talent — il est même possible de finir le jeu sans prendre de coup si vous maîtrisez tous les patterns de vos ennemis.

Vous pouvez également viser les points faibles trop exposés de vos ennemis pour leur infliger des dégâts supplémentaires. Expedition 33 propose des combats contre des boss gigantesques qui mettront vraiment les joueurs à l’épreuve. Et, comme dans tout bon RPG, vous pourrez également vous équiper pour tirer avantage des différents éléments du combat, y compris les mécaniques en temps réel.

