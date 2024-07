Avec Emio, Nintendo ressuscite la franchise Famicom Detective Club (et traduit !)

Le teasing d'un mystérieuxétait déjà une surprise de la part Nintendo, ça l'est encore plus en apprenant qu'il s'agit d'un tout nouveau(le troisième, bientôt 30 ans après le deuxième hors remake), et même que ça sortira le 29 août prochain, mondialement, et avec traduction FR.Yoshio Sakamoto reviendra sur l'écriture dont le scénario sera selon ses dires suffisamment clivant pour bien faire parler de lui (18+ en passant), et à ce propos, en voici le synopsis : un tueur en série s'amusant à coiffer ses victimes d'un sac en papier (arborant un sourire malsain) frappe le Japon, sans que le jeune détective Shunsuke Utsugi ne puisse mettre fin à ses agissements. 18 ans plus tard, un nouveau meurtre au même procédé, et le retour de Utsugi (possédant carrément sa propre agence) pour déterminer si l'on a affaire à un imitateur ou si l'occasion se présente pour mettre fin à cette vieille affaire.