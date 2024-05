God of War Ragnarok officialisé sur Steam

Toujours pas depour les PCistes (qui attendront peut-être la prochaine saison HBO), maisvient tout juste d'être officialisé sur Steam, et ce sera donc pour le 19 septembre.La bande-annonce pose comme de coutume les arguments techniques promis non pas par Nixxes mais Jetpack Interactive, en ajoutant que l'extension surprise Valhalla sera évidemment proposée Day One (gratos de toute façon).