Retour sur le reveal d'Assassin's Creed Shadows : infos, éditions spéciales et Season Pass

Après la première bande-annonce façon « cinématique » pour le reveal d'et une vidéo ci-dessous revenant sur le contexte de cet épisode, petit retour avec quelques informations pour en savoir plus :- Comme attendu, Yasuke sera orienté attaque, et Naoe infiltration- Chaque personnage bénéficiera de fait de son propre arbre de compétences- Éclairage dynamique pour servir pleinement à l'infiltration- Naoe sera la seule à bénéficier d'un grappin- L'histoire imposera de passer d'un personnage à l'autre- Le reste du temps, vous jouerez avec celui que vous souhaitez- Conditions météorologiques, vents dynamiques et changements saisonniers- Pour des raisons de contexte historique, les changements de saison se feront en fonction de la progression de l'histoire- Mais du coup, des annexes pourront être aussi bien accomplies au printemps (davantage de cachette grâce à l'herbe) qu'en hiver (moins de visibilité pour l'ennemie et des pièges à faire grâce à la glace)- La map sera similaire en taille à celle deEnfin, confirmation des différences éditions.(79,99€)(109,99€) avec accès anticipé de 3 jours et Season Pass(129,99€) avec la même chose et plusieurs packs de skins/objetsLe Season Pass proposera une quête bonus (routine hein) et 2 extensions. Une autre quête sera proposée exclusivement en bonus de précommande.