Metaphor ReFantazio : nouvelle bande-annonce, date de sortie, bonus préco & collector

Durant un Live tardif, Atlus a dévoilé tout ce qu'il y a à savoir sur, sa nouvelle licence RPG désormais prévue le 11 octobre 2024 au niveau mondial (PC, PlayStation 5/4, Xbox Series) au prix désormais routinier de 79,99€ avec l'apport d'un collector à 149,99$ (prix européen non indiqué) garni en bonus physique et numérique à retrouver dans l'un des deux visuels plus bas.L'autre montrera les bonus de précommande, à savoir des boosts d'xp et tout ce qu'il faut pour mieux démarrer l'aventure (30.000 de thune et divers objets).La présentation Live a également permis de repartir avec de nombreuses informations, à commencer par le contexte même où nous sommes plongés dans un royaume où, suite à l'assassinat du roi, s'organise une élection pas comme les autres : absolument tout le monde, même le paysan illettré random, peut devenir le nouveau souverain. Mais il y a évidemment une condition de taille : pour gagner ce jeu du trône, il faut impérativement que le prétendant soit validé par les différentes tribus à travers le royaume, ce qui est déjà prétexte à de longs voyages mais également des choix à faire car chacun a ses propres idéologies et souhaits, surtout que les vœux des uns peuvent sérieusement en contrarier d'autres. Une sacré quête pour le protagoniste, qui comme d'habitude n'aura pas de nom si ce n'est celui que vous lui donnerez, surtout qu'il part avec le désavantage d'être un « impur », généralement rejeté de l'ensemble de la société.La présentation ci-dessous permet également de voir le point de départ de l'aventure (la capitale, où la différence est nette entre les zones bourgeoises et celle emprunte de pauvreté) et très vite un véhicule blindé qui sera votre moyen de déplacement sur la carte ainsi que votre Hub notamment pour échanger avec votre équipe. Attention, contrairement à la majorité des RPG, voyager prend du temps « réel » avec cette notion de calendrier déjà bien connu de la franchiseet s'il ne sera pas possible de multiplier les déplacements indéfiniment à coups d'allers-retours, les développeurs nous laissent tout de même une grande marge de liberté pour faire un maximum de quêtes secondaires aux récompenses certaines, surtout que certaines permettront de nouer des alliances avec les peuples locaux et d'avoir au fil du temps un grand nombre d'adeptes.Le véhicule étant un endroit où vous passerez énormément de temps, il est donc logique qu'il soit suffisamment spacieux pour vous occuper d'un point A à un point B : cuisine, lecture de bouquins pour augmenter vos stats, machine à laver (ceux qui ont joué àcomprendront l'utilité), salle de réunion…Concernant le gameplay, et comme déjà décrit par le passé, si certaines batailles seront dans la pur tradition d'Atlus en tour par tour, le choix sera laissé au joueur pour une grande majorité des combats (contre les ennemis plus faibles ou disons de votre niveau) de passer au temps réel avec système d'esquive et dash avec de gagner en rythme et peut-être de plaire à un public toujours plus large. Le réalisateur tient à noter que pour correspondre au scénario, le héros et le reste de son équipe étant très inexpérimentés au départ, la difficulté sera expressément relevée d'entrée de jeu pour vous apprendre les choses à la dure (vous pouvez aussi scanner les lieux à l'entrée d'un donjon pour connaître le niveau des forces ennemies) mais pour les moins courageux, il existera des options pour adoucir les premiers pas.On en sait également davantage sur le système de jobs nommé « Archétypes » où la liberté de personnalisation sera totale puisque tout le monde pourra les équiper, avec en exemple le chercheur (polyvalent), le mage, le voleur… Outre les compétences de chacun, la clé du système est que les protagonistes peuvent exploiter les tréfonds de chaque archétype pour se transformer en « figures héroïques » durant les affrontements.Davantage de détails sur les Archétypes et la narration seront livrés avant la sortie, et Atlus organisera également différents events à travers le monde pour permettre aux fans de prendre en main le jeu via des bornes jouables. Ce sera notamment le cas à Tokyo (Bellesalle Akihabara) du 8 au 9 juin.