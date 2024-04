Pour Nintendo, l'heure n'est pas encore au reveal de la Switch 2 ni même à l'annonce de derniers cadeaux pour le calendrier Switch (surtout en fin d'année) car avant tout cela, un nouvel Indie World viendra se charger de l'actualité, à suivre dès 16h00 via le Live ci-dessous.On continue de croiser les doigts pour « celui dont on n'ose plus prononcer le nom ».