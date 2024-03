Grandia HD Collection est confirmé sur PS4 & One, avec trailer et date de sortie

C'était donc une question d'heures : GungHo Online Entertainment officialise l'arrivée desur PlayStation 4 et Xbox One (vive la rétrocompatibilité quand même) avec deux dates à retenir :- Prévu le 26 mars en dématérialisé.- Ouverture des précommandes d'une version boîte le 15 mars (Limited Run).Sinon, c'est comme sur PC/Switch, avec deux RPG pleins de nostalgie, une relative « modernité » graphique et surtout une traduction FR intégrale (avec doublage VO/VA). Notez que leversion PS1 est aujourd'hui disponible à l'achat sur le PS Store.