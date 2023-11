Mario Kart 8 Deluxe : l'ultime DLC dévoilé

Le 9 novembre marquera la fin du suivi deavec le lancement du sixième et dernier DLC, avec comme précédemment annoncé 4 nouveaux personnages jouables (Diddy Kong, Funky Kong, Pauline et Peachette), 18 nouveaux skins pour les Mii dont tout de même un à débloquer par Amiibo (Daisy) mais aussi et surtout les 8 derniers circuits :- Rainbow Road (Wii)- Madrid Drive (MK Tour)- DK Mountrain (GameCube)- Daisy Circuit (Wii)- Piranha Plant Cove (Tour)- Bowser Castle 3 (SNES)- Rome Avanti (Tour)- Rosalina's Ice World (3DS)