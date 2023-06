Star Ocean 2 : le remake également confirmé

Préalablement leaké,fait partie des jeux officialisés par Square Enix durant ce Nintendo Direct, avec un communiqué qui ne veut pas parler de « HD-2D » mais plutôt de « 2,5D unique » et qu'importe le terme finalement, on valide la superbe patte esthétique pleine de nostalgie.Le lancement est déjà acté pour le 2 novembre 2023, aussi bien en boîte qu'en dématérialisé (49,99€), et ce sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.