Final Fantasy XVI : nouvelle fournée de vidéos

On en a beaucoup vu sur, peut-être même trop diront certains, mais les plus impatients reprendront bien une salve de vidéos tout juste diffusées pour Square Enix en attendant la date de lancement aussi proche que lointaine : le 22 juin prochain, toujours exclusivement sur PlayStation 5.Dans l'ordre :- Un versus entre Eikons.- Une pluie de compétences.- La difficulté « Story » et ses nombreuses automatisations.- L'arbre de compétences.- Notre compagnon canin.- Les compagnons temporaires au fil du scénario.- Ajout d'artworks des différents Eikons.