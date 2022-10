Silent Hill 2 Remake enfin officialisé

Pas de surprise tant les rumeurs sur le sujet ont pullulé depuis des mois : Bloober Team aura bien la lourde tâche de prendre en charge le remake de, avec le renfort de Masahiro Ito et Akira Yamaoka pour une expérience en vue à l'épaule, un changement de chara-design qui fait déjà peur, et une OST refaite qui en attriste déjà tant l'originale était parfaite mais souhaitons le meilleur vu le CV du compositeur.Pas de date, mais l'assurance d'une sortie sur PC et PlayStation 5, avec pour cette dernière un deal d'exclusivité console pour 1 an.