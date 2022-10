Need for Speed Unbound : premier trailer, exclusivité New Gen et date de sortie

Tom Henderson vient de nous faire une « 100 % » dans ses leaks autour du prochain épisode de NFS : il s'appellera bien, il sortira bien uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (et ce pour le 2 décembre), la bande-annonce est bien sous un son d'A$ap Rocky) et nous avons bien par cette première BA un mélange entre rendu réaliste et cell-shading dans la représentation des personnages et des effets.Les précommandes sont ouvertes, avec 3 jours d'accès anticipé en bonus.