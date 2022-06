Xenoblade Chronicles 3 : un point sur les réservations de l'édition Collector

Alors que Nintendo est encore large pour nous balancer une nouvelle grosse présentation de, la firme nous apprend que les précommandes de l'édition Collector (on rappelle reportée à la fin d'année) ouvriront seulement fin juillet, exclusivement sur la boutique en ligne de Nintendo, et (histoire d'embêter les scalpers) au maximum de 2 réservations par compte.On est prévenu, et on repart pour la route avec un trailer présentant un bout de l'univers de ce troisième épisode, attendu pour le 29 juillet sur Switch.