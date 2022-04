Square Enix dévoile Kingdom Hearts IV

Pour les 20 ans de la franchise, Tetsuya Nomura a bien fait les choses en confirmant tout simplement le chantier du quatrième épisode « principal » de la franchise, sans pour autant donner de date de sortie (forcément) ni même de supports, bien que la logique pousse à miser sur le PC, la PlayStation 5 et la Xbox Series, le tout sous Unreal Engine 5.Pour le moment, on repartira avec le fait que le scénario suit le final du troisième épisode, nous emmenant dans un immense monde de style contemporain (le « Quadratum ») qui offrira une esthétique plus « réaliste » mais aussi un sursaut dans la liberté de mouvements. On laisse les fans spéculer sur les mondes Disney/Pixar (et autres ?) que l'on visitera cette fois.Parallèlement, Square Enix nous a annoncé un énième spin-off,, à destination du mobile (bêta fermée prévue pour cette année) et qui proposera un scénario original qui nous emmènera du Royaume de Scala ad Caelum au monde réél.Trailer de: du 1:53 à 4:04Trailer de: de 4:06 à 7:40