Ne connaissant pas le repos, Insomniac annonce Spider-Man 2 et Wolverine sur PS5

Déjà deux titres Insomniac sur PlayStation 5, console qui n'a même pas encore un an, et les employés décidément très actifs ne perdent pas de temps en annonçant deux autres projets avec tout d'abord l'indispensable car attendu, feat. Venom t'as vu, et peut-être avec de la coopération même si cela restera à confirmer d'ici 2023.L'autre est une grosse surprise puisqu'on parle demais là, rien à signaler hormis un teaser CG.reste décrit comme une expérience solo.- Les deux titres (dont) partagent le même univers.