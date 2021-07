The Legend of Zelda : Skyward Sword dévoile ses améliorations de ''confort'' en vidéo

Prochain titre important à destination du catalogue Switch, du moins pour ceux qui ne l'ont encore jamais fait,accueille un nouveau trailer chargé de dresser les apports de cette nouvelle édition.Au programme et outre la possibilité de bénéficier d'une hausse de la résolution ainsi que du 60FPS, apprenons avec bonheur la possibilité de pousser Fay à la boucler, une option pour accélérer les dialogues, les fenêtres d'informations qui ne s'affichent désormais qu'une seule fois ou encore la possibilité de zapper les cinématiques (même si cela ne concernera pas les nouveaux-venus).Des détails certes, mais qui garantiront un meilleur rythme, surtout les premières heures, et on donne rendez-vous aux intéressés pour découvrir tout cela le 16 juillet prochain.