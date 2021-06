Metroid Dread : une longue vidéo de gameplay

Retour sur l'annonce surprise d'hier avec cette fois une longue vidéo de gameplay pour présenter ce(ou « Metroid 5 » pour les intimes), spécialement développé en collaboration avec MercurySteam à partir de premières bases conçues à l'époque de la DS.Dans les faits, malgré la présence de sortes de robots comme nouveau type d'ennemis et tout un tas de nouvelles capacités offensives et défensives pour Samus Aran, on restera dans la veine principale de la série avec cette grosse dose d'exploration et ces nombreux culs de sacs (et secrets) qui deviendront vraiment accessibles une fois débloqués certaines compétences.Sortie prévue le 8 octobre, accompagné de son édition spéciale ci-dessous (incluant un artbook de tout de même 190 pages).