Nouveau trailer pour Ratchet & Clank : Rift Apart

La communication autour dearrive doucement à son terme mais on ne refusera pas un nouveau trailer pour la route, pas bien gros d'ailleurs mais suffisant pour avoir un nouvel aperçu du matos qui reste toujours l'une des grandes forces de la franchise. Et de Insomniac de façon plus globale.Sortie prévue le 11 juin, exclusivement sur PlayStation 5.