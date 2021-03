Cyberpunk 2077 : les premiers détails sur les améliorations de la prochaine MAJ (1.2)

CD Projekt commence à dévoiler quelques aspects de sa MAJ 1.2 delogiquement attendue avant la fin du mois, et qui par ces quelques vidéos montre certaines améliorations concrètes comme :- Les forces de l'ordre qui ne popperont plus dans votre dos comme par magie, mais qui seront précédées de drones avant de voir les flics débarquer d'un peu plus loin.- Une meilleure gestion de la physique du véhicule et surtout un meilleur temps de réponse.- Enfin la possibilité de bourriner pour débloquer son véhicule lorsqu'il se retrouve coincé.- De nouvelles options de commande, notamment pouvoir supprimer le double clic pour l'esquive afin d'éviter de l'enclencher sans faire exprès.Pas grand-chose et d'ailleurs une certaine inconnue réside sur la liste complète de ce patch annoncé comme salvateur. Il faut dire qu'après le piratage subie par le développeur, obligeant un temps d'arrêt pour l'équipe qui n'avait même plus accès à leurs PC, il est possible que le déploiement des améliorations se fassent en plusieurs fois.Car on notera que les versions dites « old gen » ne sont aucunement évoquées pour le moment, alors qu'une amélioration drastique est la condition requise par Sony pour remettre le jeu sur le PS Store, oùa été viré depuis environ 3 mois.