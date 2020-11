Cyberpunk 2077 : le bon gros trailer

Comme prévu, CD Projekt Red a tenu le cinquième « Night City Wire » depour nous permettre de repartir avec un bon gros trailer mais pas que : on ajoute à cela quatre vidéos avec dans l'ordre une consacrée à Johnny Silverhand (Keanu Reeves), ensuite le doublage effectué pour ce dernier, avant de passer à un mot sur la bande-son pour terminer sur un retour sur la technologie JALI que l'on avait déjà évoqué, proposant une synchronisation labiale améliorée et compatible avec 11 langues (dont le français).Sortie prévue (normalement) le 10 décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, en attendant l'upgrade Next Gen (gratuite) l'année prochaine.