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[RUMEUR] KeplerL2 évoque quelques aspects techniques de la PlayStation 6 ''Portable''
En cette journée où il vaut mieux savoir esquiver les blagues bonnes ou mauvaises, reposons nous sur quelques insiders de renom avec ici une nouvelle fois KeplerL2 qui, suite à ses propos sur la PlayStation 6 (vendue sans lecteur disque notamment), revient sur le cas du modèle nomade qui sortirait simultanément à la Next Gen pour bien nous ruiner comme il faut, avec les points suivants :

- GPU plus performant que celui de la Xbox Series S, « légèrement » pour ce qui est du rendu brut, « largement » pour tout ce qui touche aux technologies Ray Tracing et Path Tracing.
- D'ici la sortie, ses outils d'upscaling seront également supérieurs à ce que propose la Switch 2 grâce à l'intégration du FSR5 et du PSSR de troisième génération.

Pas d'indication suur le prix qui devrait être « de luxe » comme tant d'autres choses aujourd'hui : outre son architecture qui lui permettra de prendra en charge les jeux cross-gen par une compatibilité avec les jeux PS5 (et PS4), elle disposerait de vibrations haptiques et d'un écran tactile. Aucun mot en revanche sur la qualité du dit écran, ni sa taille.
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kisukesan, link49, burningcrimson
publié le 01/04/2026 à 15:00 par Gamekyo
commentaires (41)
shanks publié le 01/04/2026 à 15:02
Aucunement intéressé (j'ai même abandonné le côté nomade de la Switch 2) mais ça fait du bien le retour de la concurrence sur ce marché.
xynot publié le 01/04/2026 à 15:06
Tarif : votre maison
yanssou publié le 01/04/2026 à 15:11
Du 7 pouce + stick qui drift + prix dérisoire et on est bon.
skuldleif publié le 01/04/2026 à 15:13
faut consommer demat sur playstation + faut avoir envie de jouer en nomade

au moins le demat sur xbox a un interet entre le gp et les taro ouzbek , la c'est ps store FR et ps+ daubé
ouroboros4 publié le 01/04/2026 à 15:13
Plus très fan du mode portable non plus.
À voir n
pimoody publié le 01/04/2026 à 15:20
Un petit Pack PS6 + Nomade à 1499e ?
softdog publié le 01/04/2026 à 15:23
On veut un Gameboy leger pas ces trucs ultra lourds et imposants
zorroauditore publié le 01/04/2026 à 15:26
Petite question, vous pensez que la playstation portal pourra faire tourner les jeux ps6 en natif vu que c'est du cloud gaming ou l'appareil fonctionne seulement avec la ps5 ?
pcverso publié le 01/04/2026 à 15:30
Pour compléter mon pc et céder ma ps5 a ma femme ce sera parfait pour moi .
daunyaul publié le 01/04/2026 à 15:31
zorroauditore Vu leur politique (ref jeux psvr1 pas compatible psvr2) et le fait qu'ils adoptent un positionnement premium "à la Apple" ça m'étonnerait que ça fonctionne avec la PS6.
nyseko publié le 01/04/2026 à 15:32
Avec le prix et la taille de la Legion Go Gen 2.

Espérons que cette fois ci les casques Bluetooth seront supportés.
daunyaul publié le 01/04/2026 à 15:37
Sauf si c'est une console PC à l'instar de la lenovo legion go 2 ou autre, avec les avancées technologiques qu'elle proposerait si les rumeurs se vérifient, yaura pas de concurrence avec la switch vu l'écart de prix
tynokarts publié le 01/04/2026 à 15:38
J’espère qu’on aura droit à un écran oled, si le prix est élevé.
xynot publié le 01/04/2026 à 15:39
zorroauditore La logique voudrait que oui, mais avec le Sony d'aujourd'hui, je pense qu'ils voudront plutôt que les gens khalass un autre modèle exprès pour les jeux PS6 ou juste la PSP
zorroauditore publié le 01/04/2026 à 15:50
daunyaul xynot En vrai, c’est dommage parce qu’avec une console portable à un peu plus de 200 € qui peut faire tourner les jeux next-gen (certes avec la connexion qui va avec), ça peut cartonner, surtout que tu peux la vendre à un large public vu que, de nos jours, la 5G ou la fibre sont beaucoup plus accessibles que par le passé.
mattewlogan publié le 01/04/2026 à 15:53
J’achète direct pour pouvoir continuer les jeux en vacances
Ou les déplacements professionnels
daunyaul publié le 01/04/2026 à 15:56
zorroauditore Oui c'est pas faux ce que tu dis clairement. Mais faire cela reduirait drastiquement l'intérêt de la futur ps6 (Ils mettent à jour la portal à 200-250 euros avec les normes de connexion et tout le toutim j'y connais rien) et tu peux jouer direct aux jeux ps6 en cloud ? Très peu probable. A mon avis ce sera soit une console retro de luxe qui fera fonctionner les jeux ps4-5 et peut-être des gens antérieures au fil du temps. Si c'est une "console native pour jeux PS" donc un écosystème fermé ou une console PC, dans tous les cas ça coutera une blinde
ootaniisensei publié le 01/04/2026 à 15:59
ça va être une console a 900e
supasaiyajin publié le 01/04/2026 à 16:01
Le FSR4 n'est pas déjà supérieur au DLSS 3 de la NS2 ?
levieuxjoueur publié le 01/04/2026 à 16:03
Je pense craquer pour les deux
rocan publié le 01/04/2026 à 16:04
Ça sent la console à 600 boules non ?
riddler publié le 01/04/2026 à 16:07
Une tv connectée, un abo gamepass à 13 balles et plus besoins de console à 1000€ pour faire tourner des jeux qui vont être cross gen pendant 5 ans.
Mais pendant ce temps les gens se ruent à cause d’un FOMO créer artificiellement par Sony pour encore plus leur mettre profond dans les années à venir.
Cette puissance marketing…
dono56 publié le 01/04/2026 à 16:09
Peut-on espérer des jeux cartouches en physique sur la console nomade ? (Elle accompagnera la ps6, mais il n’est aucunement indiqué qu'elle correspond à la même gamme de produit de ps6).
Sera-t-elle dans la continuité d'une PSP3 / VITA2 ? Avec une fonctionnalité cross plate-forme / play avec les jeux ps4/ps5/ps6 (low) ?
leonr4 publié le 01/04/2026 à 16:10
supasaiyajin


https://www.neogaf.com/threads/so-how-does-the-playstation-portable-rumored-specs-compare-against-the-nintendo-switch-2-and-xbox-series-s.1695284/#post-271433412

https://www.neogaf.com/threads/so-how-does-the-playstation-portable-rumored-specs-compare-against-the-nintendo-switch-2-and-xbox-series-s.1695284/#post-271433583
daunyaul publié le 01/04/2026 à 16:12
dono56 Tu pose vraiment la question avec un lecteur externe "en option à 80 euros" et la part du dématérialisée de plus en plus importante ?
keiku publié le 01/04/2026 à 16:12
riddler Une tv connectée, un abo gamepass à 13 balles et plus besoins de console à 1000€ pour faire tourner des jeux qui vont être cross gen pendant 5 ans.

et dans 5 ans tu recois la mise a jour, ce produit n'est plus compatible, et ne pourra plus être utiliser sur ce téléviseur... du coup tu n'achèteras plus des console a 1000 boules mais tu enchaineras les TV au même prix...

Cette puissance marketing… en effet elle te fait croire qu'il existe quelque chose de simple et moins cher qu'une autre...
kratoszeus publié le 01/04/2026 à 16:15
Si ils la vendent trop chère c'est la mort assurer. Mais elle me fait bien envie cette nouvelle console portable
edgar publié le 01/04/2026 à 16:19
J’ai pas bien compris, ça sera une console 100% nomade ?

J’espère que Sony n’est pas assez con pour faire une erreur aussi grossière.

Sérieux ça intéresse encore quelqu’un une console 100% portable ?

Depuis la Switch 1&2 c’est devenu tellement ringard putain, les ventes de la 3DS et surtout de la Vita auraient dû servir de leçon à quiconque voulait à nouveau s’aventurer dans ce merdier.

Bref vraiment aucun intérêt si elle n’est pas hybride.
skuldleif publié le 01/04/2026 à 16:24
keiku une android box lol ca coute rien
riddler publié le 01/04/2026 à 16:29
keiku
J’ai dit une télé comme j’aurais pu dire un pc/mac une séries s un téléphone une tablette
fiveagainstone publié le 01/04/2026 à 16:35
dono56 Ce sera très probablement full démat'.
walterwhite publié le 01/04/2026 à 18:05
J’achète direct
daunyaul publié le 01/04/2026 à 18:44
Fort heureusement pour la marque, il y aura toujours des gens pour dire "j'achète" sans même savoir ce que propose réellement le produit, ni à quel prix. Autant dire qu'avec une aura aussi forte, une marque bien implantée peut faire ce qu'elle veut
supasaiyajin publié le 01/04/2026 à 19:25
leonr4
kratoszeus publié le 01/04/2026 à 20:28
daunyaul bah on connaît la qualité des produits Sony . Ais la politique des prix ajd me fait peur. Ça sera mon seul frein .
ouroboros4 publié le 02/04/2026 à 05:14
J'espère qu'ils feront un pack avec la PS6 ce sera day one
oreillesal publié le 02/04/2026 à 05:22
Aucun prix ne sera à la hauteur d'un tel monstre.
Mettez m'en deux palettes
Tellement hâte de faire TLOU FSR édition en portable.
Sony, for the payer
shadix publié le 02/04/2026 à 05:44
skuldleif c’est malheureusement terminé les prix sur les stores étrangers Xbox… à part s’il y a de nouveau une technique dont je suis pas au courant, mais aux dernières nouvelles il faut que ta CB liée au compte soit de la même région que le code
shadix publié le 02/04/2026 à 05:46
edgar non mais ce serait en plus de la PS6 classique, ce serait pas le seul modèle PS6 proposé
rider288 publié le 02/04/2026 à 07:15
Pas de " vrai " jeux, je veut dire par la, pas de jeu qui est développé uniquement pour la console, donc je sais pas si ca me dit en faite.
raoh38 publié le 02/04/2026 à 09:49
Cela annonce une belle machine technique. Concurrence maximum sur le marché portable en général est forcement un e bonne chose.
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