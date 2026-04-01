[RUMEUR] KeplerL2 évoque quelques aspects techniques de la PlayStation 6 ''Portable''
En cette journée où il vaut mieux savoir esquiver les blagues bonnes ou mauvaises, reposons nous sur quelques insiders de renom avec ici une nouvelle fois KeplerL2 qui, suite à ses propos sur la PlayStation 6 (vendue sans lecteur disque notamment), revient sur le cas du modèle nomade qui sortirait simultanément à la Next Gen pour bien nous ruiner comme il faut, avec les points suivants :
- GPU plus performant que celui de la Xbox Series S, « légèrement » pour ce qui est du rendu brut, « largement » pour tout ce qui touche aux technologies Ray Tracing et Path Tracing.
- D'ici la sortie, ses outils d'upscaling seront également supérieurs à ce que propose la Switch 2 grâce à l'intégration du FSR5 et du PSSR de troisième génération.
Pas d'indication suur le prix qui devrait être « de luxe » comme tant d'autres choses aujourd'hui : outre son architecture qui lui permettra de prendra en charge les jeux cross-gen par une compatibilité avec les jeux PS5 (et PS4), elle disposerait de vibrations haptiques et d'un écran tactile. Aucun mot en revanche sur la qualité du dit écran, ni sa taille.
publié le 01/04/2026 à 15:00 par Gamekyo
au moins le demat sur xbox a un interet entre le gp et les taro ouzbek , la c'est ps store FR et ps+ daubé
À voir n
Espérons que cette fois ci les casques Bluetooth seront supportés.
Ou les déplacements professionnels
Mais pendant ce temps les gens se ruent à cause d’un FOMO créer artificiellement par Sony pour encore plus leur mettre profond dans les années à venir.
Cette puissance marketing…
Sera-t-elle dans la continuité d'une PSP3 / VITA2 ? Avec une fonctionnalité cross plate-forme / play avec les jeux ps4/ps5/ps6 (low) ?
https://www.neogaf.com/threads/so-how-does-the-playstation-portable-rumored-specs-compare-against-the-nintendo-switch-2-and-xbox-series-s.1695284/#post-271433412
https://www.neogaf.com/threads/so-how-does-the-playstation-portable-rumored-specs-compare-against-the-nintendo-switch-2-and-xbox-series-s.1695284/#post-271433583
et dans 5 ans tu recois la mise a jour, ce produit n'est plus compatible, et ne pourra plus être utiliser sur ce téléviseur... du coup tu n'achèteras plus des console a 1000 boules mais tu enchaineras les TV au même prix...
Cette puissance marketing… en effet elle te fait croire qu'il existe quelque chose de simple et moins cher qu'une autre...
J’espère que Sony n’est pas assez con pour faire une erreur aussi grossière.
Sérieux ça intéresse encore quelqu’un une console 100% portable ?
Depuis la Switch 1&2 c’est devenu tellement ringard putain, les ventes de la 3DS et surtout de la Vita auraient dû servir de leçon à quiconque voulait à nouveau s’aventurer dans ce merdier.
Bref vraiment aucun intérêt si elle n’est pas hybride.
J’ai dit une télé comme j’aurais pu dire un pc/mac une séries s un téléphone une tablette
Mettez m'en deux palettes
Tellement hâte de faire TLOU FSR édition en portable.
Sony, for the payer