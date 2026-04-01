[RUMEUR] KeplerL2 évoque quelques aspects techniques de la PlayStation 6 ''Portable'' [RUMEUR] KeplerL2 évoque quelques aspects techniques de la PlayStation 6 ''Portable''

En cette journée où il vaut mieux savoir esquiver les blagues bonnes ou mauvaises, reposons nous sur quelques insiders de renom avec ici une nouvelle fois KeplerL2 qui, suite à ses propos sur la PlayStation 6 (vendue sans lecteur disque notamment), revient sur le cas du modèle nomade qui sortirait simultanément à la Next Gen pour bien nous ruiner comme il faut, avec les points suivants :



- GPU plus performant que celui de la Xbox Series S, « légèrement » pour ce qui est du rendu brut, « largement » pour tout ce qui touche aux technologies Ray Tracing et Path Tracing.

- D'ici la sortie, ses outils d'upscaling seront également supérieurs à ce que propose la Switch 2 grâce à l'intégration du FSR5 et du PSSR de troisième génération.



Pas d'indication suur le prix qui devrait être « de luxe » comme tant d'autres choses aujourd'hui : outre son architecture qui lui permettra de prendra en charge les jeux cross-gen par une compatibilité avec les jeux PS5 (et PS4), elle disposerait de vibrations haptiques et d'un écran tactile. Aucun mot en revanche sur la qualité du dit écran, ni sa taille.