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Crimson Desert : et hop, 4 millions de ventes
Le bouche-à-oreille (et merci les bonnes mises à jour) continue de faire son petit effet sur Crimson Desert dont Pearl Abyss annonce avoir franchi la barre des 4 millions d'unités écoulées en un peu moins de deux semaines. Si l'on n'est pas au niveau des licences les plus établies du marché, à titre de comparaison, on reste néanmoins dans la moyenne très haute et il est très probable que le titre prenne un million supplémentaire d'ici la fin du mois.

Et vu le rythme, une nouvelle mise à jour d'ici quelques jours ?

6
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link49, thauvinho, burningcrimson, tynokarts, bogsnake, goldmen33
publié le 01/04/2026 à 06:25 par Gamekyo
commentaires (53)
taiko publié le 01/04/2026 à 06:54
Ça vaut quand même largement plus que 4 millions.
zekk publié le 01/04/2026 à 07:00
taiko
thauvinho publié le 01/04/2026 à 07:01
taiko Ca viendra probablement, il risque de se vendre sur la longueur, au moins sur Steam. Je suis d'accord avec toi qu'il mérite plus MAIS je peux aussi comprendre que la proposition ne plaise pas à tout le monde, faut s'investir.
korou publié le 01/04/2026 à 07:06
J’attends qu’il soit encore un peu mis à jour, vu le temps qu’il demande j’ai pas envie de rusher.
ratchet publié le 01/04/2026 à 07:21
1 mise à jour par jour c’est ouf Bon tant mieux. (Du coup j’ai réussi à me foutre dedans!)
sasquatsch publié le 01/04/2026 à 07:35
Comme d'hab je me le prendrai quand il sera descendu a 35€...en mode finalisé
jenicris publié le 01/04/2026 à 08:02
Beaucoup comme moi vont le prendre une fois qu'il auront tout amélioré. Il va se vendre sur la longueur y a peu de doutes
hatefield publié le 01/04/2026 à 08:03
La pique relativiste sur les ventes n'était pas utile.
kujiraldine publié le 01/04/2026 à 08:10
Bientôt 80h de jeu et je pense que c'est mérité. C'est une petite drogue de féérie et d'exploration. Les combats sont prenants.
Il a ses défauts, notamment une histoire qui prend vraiment son temps pour décoller, mais franchement, c'est une excellente expérience vidéoludique.
mattewlogan publié le 01/04/2026 à 08:32
J’y suis depuis beaucoup d’heures, mais bon ça n’enlève pas les petits problèmes. Surtout les combats sont vraiment pas ouf pour les bosses avec des ralentissements sur ps5 pro dès qu’il y a beaucoup de personnages
zekk publié le 01/04/2026 à 08:41
mattewlogan une fois maitrisé, je trouve justement le système de combat, très bon et avec pleins de possibilités !
drybowser publié le 01/04/2026 à 08:42
Au moins y a un très bon suivi des dev c'est bien ils écoutent les joueurs ..
Je reste sceptique sur le jeu en lui même, entre les nombreux retours aussi biej joueurs que testeurs , pour la moitié enscensant un jeu exceptionnel et l'autre moitié défonçant un pétard mouillé qui n apporte rien
pcverso publié le 01/04/2026 à 09:08
Bien content , le jeu est une pépite et apres 60h et chapitre 6 il arrive encore a me surprendre et m'en mettre pleins les yeux
sandman publié le 01/04/2026 à 09:09
drybowser faudra montrer les joueurs qui disent que c'est un pétard mouillé, j'en ai pas vu un seul, sauf évidemment ceux qui ne jouent pas au jeu XD
c'est quand même fort de dire que la moitié dit que c'est un pétard mouillé alors que personne ne dit ca
drybowser publié le 01/04/2026 à 09:27
Sandman il était a 77 sur metacritic la première semaine et la plupart des tests IGN et compagnie lui ont donné 6 ou 7 sur 10 mais nan t'as raison tout va bien
djfab publié le 01/04/2026 à 09:31
sandman : si si, j'ai lu pétard mouillé sur gamekyo a la sortie du jeu!
zekk publié le 01/04/2026 à 09:49
drybowser https://www.metacritic.com/game/crimson-desert/

Donc pour toi 100 avis ( avec des tests qui n'ont pas passé le tutoriel) c'est équivalent à plus de 10 000 retours

Ok...
jaroh publié le 01/04/2026 à 09:50
sasquatsch Ils ne finaliseront jamais l'histoire et les persos en carton En vrai ça a l'air sympa et tant mieux pour les devs et leur travail si le jeu se vend bien.
shambala93 publié le 01/04/2026 à 09:56
drybowser
Va la gueule des tests sur des propos mensongers pour certains ou uniquement sur la première zone, y’a de quoi rire.
marios1 publié le 01/04/2026 à 09:57
drybowser Au vu de la note donnée par les joueurs, je suis pas certain qu'on puisse diviser ça en 50/50 entre les fans et les détracteurs. Ou alors j'ai pas bien suivi les cours de maths étant gamin. De même pour les testeurs "professionnels". Bref.

Excellent jeu avec des défauts bien sûr mais ses qualités les supplantent largement. Et au final, l'état du jeu à sa sortie est bien meilleur qu'un TW3 ou Cyberpunk (malgré ce qu'on peut parfois lire des gens qui n'y ont pas joué).

Des soucis d'ergonomie corrigés assez rapidement (encore un petit effort à faire sur le mapping des touches à mon sens), un studio hyper réactif (bossant dans une industrie proche du JV, j'ai même envie de dire "trop réactif"), le jeu ne va que se bonifier avec le temps.

Pour sa note globale, dommage que PA ne profite pas de la même patience (pour pas dire autre chose) que d'autres studios plus installés (plus occidentaux aussi) parce qu'avoir une moins bonne note qu'un Valhalla c'est du gros foutage de gueule.

A tous ceux qui ont la chance d'y jouer et d'apprécier, profitez bien ! Et peut-être que d'ici la sortie de GTA6, on aura quitté Hernand...
shido publié le 01/04/2026 à 10:12
Faut rappeler que Crimsom desert est leur premier jeu console. Donc oui il y a des imperfections mais pour un premier jet, c'est excellent ce qu'ils ont fait. Comparez a d'autres tocard qui sont là depuis X années a nous sortir des jeux sans passion ( Ubisoft)
sandman publié le 01/04/2026 à 10:31
drybowser 6 et 7 sur 10 c'est un pétard mouillé? t'as lu les tests qui ont donnés ces notes? C'est une avalanche d'arguments bidons pour descendre le jeu... Je veux bien que le jeu a quelques défauts, qui sont en train d'etre corrigé jour après jour par le studio, mais c'est loin d'etre un pétard mouillé... ce qu'il montre est dans le jeu et c'est tout aussi qualitatif que les meilleurs open world qui sont sortis. Donc faut savoir ce qu'est un pétard mouillé avant de dire ca.

djfab oui mais qui a dit ca? les haters qui passent leur temps à dire du mal des jeux sans jamais y touché? XD

zekk marios1 oui y'a un problème de maths. 3 notes de 6/10 par des tests bidons c'est du 50/50 XD
drybowser publié le 01/04/2026 à 10:40
Ok je vous ai entendu c'est le meilleur jeu du monde il a zéro défaut il ne copie collé aucun autre jeu du même genre il est obligatoirement génial et tous ceux qui disent le contraire sont juste des merdes leur avis ne compte pas.
zekk publié le 01/04/2026 à 10:41
sandman D'ailleurs, il faut reconnaitre le suivi exemplaire dès la sortie, alors que le jeu est quand même sorti dans de bonne conditions pour un tel open-world

drybowser Ok victimisation, parce qu'on te fait remarquer le manque de cohérence de tes propos, qui sont d'ailleurs contradictoires à tes propos sur l'article du film Mario
lefab88 publié le 01/04/2026 à 11:17
drybowser..Si tu n'y as pas joué, ton avis ne vaut rien. Je préfère mille fois écouter ceux qui connaissent vraiment le jeu plutôt qu'un ramassis de types qui crachent dessus juste pour faire du clic et gratter leur heure de gloire sur Internet.
sandman publié le 01/04/2026 à 11:30
drybowser tu ne lis même pas les réponses, donc arrête ton char. Pas besoin de faire ta victime comme le dit zekk alors que tu ne joues même pas au jeu. Ton extrémisme dans les réponses est insupportable, tout n'est pas tout blanc ou tout noir dans la vie. Prends un peu de recul.
marcelpatulacci publié le 01/04/2026 à 11:35
....GOTY z'allez voir


ratchet "à me foutre dedans"

rhoooo...coquin
mibugishiden publié le 01/04/2026 à 11:50
Le jeu ou il faut 180h de jeu avant de donner un premier avis, le 2 eme avis definitif vient apres 300h de jeu
mibugishiden publié le 01/04/2026 à 11:52
marios1 5 paragraphes et aucun moment tu ne parles des persos ou du scenario
zekk publié le 01/04/2026 à 11:59
mibugishiden Faut arrêter d'exagérer, en attendant les tests basés sur la première zone tutoriel ( et non il faut pas 80h pour passer au reste du jeu) c'est de la merde.

Tu pourras tourner ça comme tu veux, c'est une réalité
marios1 publié le 01/04/2026 à 12:04
mibugishiden D'accord Mibugishiden. Et ?
marios1 publié le 01/04/2026 à 12:09
drybowser
Ok je vous ai entendu c'est le meilleur jeu du monde il a zéro défaut il ne copie collé aucun autre jeu du même genre il est obligatoirement génial et tous ceux qui disent le contraire sont juste des merdes leur avis ne compte pas.

Peux-tu me citer le moment où je dis ça ? Au contraire, je note qu'il a des défauts. Je dis même ça en premier.

Et de ton propos, ce qu'on souligne c'est simplement que tu exagères. Très majoritairement le jeu est bien accueilli par les joueurs. C'est simplement un fait. Mais ce n'est pas pour autant que je vais basher tous ceux qui n'ont pas réussi à apprécier le jeu. A mon sens ce n'est pas du tout un jeu grand public, bien au contraire, donc c'est normal que certains passent à côté.
pcverso publié le 01/04/2026 à 12:13
mibugishiden le scénario n'est pas le point fort du jeu comme un zelda ou un elden ring mais curieusement on en fait pas un plat sur ces jeux .
Les personnages sont très bien , certain sont meme excellents.
marios1 publié le 01/04/2026 à 12:17
pcverso En soi oui le scénario n'est pas un point fort du jeu (et encore depuis le chapitre 5/6 je commence à apprécier limite) mais si ça nous empêche pas de prendre du plaisir, où est le problème ?

Qu'un testeur dont c'est le métier te précise que le scénario n'est pas exceptionnel, c'est normal. Il s'adresse à tout type de joueurs donc il faut bien qu'il les informe que si c'est ce qu'ils recherchent dans un jeu, ça ne va sûrement pas leur plaire. Mais nous en tant que simple joueur, on a le droit de juste dire qu'on kiffe et qu'on prend un pied fou dans un jeu. A-t-on vraiment le besoin de se justifier ?
mibugishiden publié le 01/04/2026 à 13:58
marios1 tu parles de defauts mais t'oublies des defauts assez importants

pcverso oui donc faut presenter ca comme une sorte de zelda like realiste et pas un jeu d'action rpg ou action aventure.

Apres zelda encore les jeux Nintendo ont en general un scenario ecrit sur un bout de PQ hormis Fire Emblem et Xenoblade. Ici c'est dommage de pas avoir vraiment poussé le curseur niveau quetes, persos, choix et scenario.
ferthahuici publié le 01/04/2026 à 15:10
mibugishiden

Faut vraiment pas avoir mis un orteil dans le jeu pour penser ce que tu dis.

Etant donné l'ambition du jeu, c'est normal que d'autres aspects soient moins travaillés, ils ont du faire des choix et c'est évident lorsqu'on joue.

Ce qu'ils proposent en tout cas est une copie solide, pas parfaite, loin d'être impossible à critiquer mais ça faisait longtemps qu'un jeu n'avait pas aussi bien pris soin de ses joueurs notamment en arrêtant de les tenir par la main constamment et en leur proposant quelque chose de complet.

Oui les quêtes sont pas ultra passionnantes, les dialogues ne vont pas rester en tête non plus mais c'est toute l'aventure, le lore, le système de combat qui justifient les louanges.

C'est comme pour Expédition 33 à qui l'on reprochait de ne pas tout faire parfaitement, il a réussi en tout cas à très bien faire ce qu'il propose même s'il n'invente effectivement pas grand chose.
sandman publié le 01/04/2026 à 15:22
mibugishiden les meilleurs open world (hors the witcher 3 qui est basé sur plusieurs livres) n'ont pas vraiment de scénario, donc un peu incompréhensible de reprocher un manque de scénario (alors qu'il y en a un et qu'il y a pas mal de cinématiques) alors qu'on ne reproche pas aux autres de ne pas en avoir.
Et c'est vite oublié que certains se foutaient de la gueule de zelda botw et de son scénario, qu'on se fout de la gueule d'elden ring et de sa faculté à ne rien raconter en dehors des dialogues cryptiques incompréhensibles, que les derniers AC ne sont pas réputés pour avoir un scénario passionnant (en plus de réécrire l'histoire à sa convenance pour en faire un pseudo jeu historique qui raconte n'importe quoi) etc etc

Bizarre de faire le focus sur le scénario alors que la concurrence ne fait pas mieux (et qu'on a déjà vu le mieux avec the witcher 3, plus qu'à espérer que the witcher 4 reprenne ce focus sur le scénario avec ciri, mais j'ai des doutes vu qu'on sera bien au delà des bouquins, donc ca va être au talent des scénaristes du jeu)
pcverso publié le 01/04/2026 à 15:25
mibugishiden je pense que le jeu est très bien comme il est, rare sont les jeux a te proposé une quête ou tu doit aller chercher un champignon a 1000 mètre et de revenir 2 jour plus tard en ayant oublier le champignon mais vécu une aventure de fou parce que tu a été attiré par un éclat ou une bâtisse . L'aventure na pas forcement besoin d'etre conté, elle peux être écrite par le joueur lui même .
tynokarts publié le 01/04/2026 à 15:26
Et ce n’est pas fini, il continuera à se vendre dans le temps.
zekk publié le 01/04/2026 à 15:31
sandman Surtout que par rapport à certains jeux que tu cites, le scénario prend une place bien plus importante tout en ne négligeant pas le lore
niflheim publié le 01/04/2026 à 17:29
Julien Chièze qui a encore fait un short sur Crimson Desert "C'EST FOU : GROS CHANGEMENTS"

Pour les quêtes principales de ce que j'en ai fait pour l'instant, c'est très dirigiste, tu finis une quête, on te colle direct où il faut aller ensuite sans que ce soit toi qui valide si tu décides de continuer la quête principale ou faire autre chose: point A, point B, va faire ci, va faire ça, en essayant de comprendre la logique desfois.
Ca changera peut être après 200h si j'y arrive, qui sait...

En dehors de ça, j'ai trouvé un artefact abyssal parce qu'un pnj m'a dit qu'il y avait un truc qui brillait la nuit au dessus de la montagne, ça c'est pas mal encore.

Le lore, ouais je trouve ça bien sans plus si on essaie de s'y intéresser mais il y a tellement d'infos qui pop dans le codex que t'oublies presque systématiquement ce que t'as lu avant dès qu'on traverse un lieu important ou qu'on rencontre un personnage principal. Ce qui reste intriguant encore, c'est tout ce qui gravite dans l'Abysse.

Mais ça fait quand même très Assassin's Creed dans la manière de procéder, tu traverses un lieu important, allez hop une info codex, et je trouve les persos... assez génériques comme dans les AC.

C'est pour ça que comparé à Zelda pour l'histoire, pourquoi on lui reproche moins cet aspect, à cause de la DA qui donne plus de cachet au lore dans son entièreté, les personnages principales, secondaires sont plus attachants.
mercure7 publié le 01/04/2026 à 18:22
Ce qui est certain, c'est que ce jeu aura montré que GameKult "d'aujourd'hui", ne vaut plus rien en terme de crédibilité sur les notes.

Car 5/10 à ce jeu (soit moins que Metroid Prime 4 lol), c'est n'importe quoi, même en pointant les nombreux défauts.

J'aimerais qu'il soit GOTY rien pour les voir tortiller du cul sur le forum, en tentant d'expliquer l'inexplicable !
supatony publié le 01/04/2026 à 20:11
Le jeu est très mauvais... J'ai du arrêter tellement c'est un calvaire techniquement..
shido publié le 02/04/2026 à 06:15
Le mecs qui veulent nous faire croire que le jeu est aussi bugger qu'un assassin creed
mibugishiden publié le 02/04/2026 à 06:27
sandman alors aucun jeu The Witcher n'adapte les livres, ca reprend les persos et le contexte politique mais c'est tout, au final que ce soit TW1,2 et 3 ce sont toutes des histoires inventées par les scénaristes de CDP.

Apres les jeux que tu cites comme Zelda ou Assassins Creed sont effectivement des bac à sable avec des scenarios mal ecrits voir inexistants, et c'est bien dommage.

ferthahuici faut pas critiquer des jeux comme Starfield alors, et te dire que Starfield c'est un truc cool ou tu peux voyager et te depayser meme si les persos, quetes et scenario sont eclatés.

pcverso ok ce que tu dis ca peux s'entendre, je peux comprendre.
ferthahuici publié le 02/04/2026 à 08:08
mibugishiden
faut pas critiquer des jeux comme Starfield alors, et te dire que Starfield c'est un truc cool ou tu peux voyager et te depayser meme si les persos, quetes et scenario sont eclatés.

Je ne critique pas les jeux auxquels je ne joue pas, du coup je n'ai pas d'avis sur Starfield, il ne m'intéresse pas et donc je n'ai pas de soucis avec le fait de ne pas avoir d'avis plutôt que de le critiquer parce qu'il ne remplirait pas ma liste personnelle de critères.

Je préfère ça que de passer pour une andouille qui critique sans savoir de quoi il parle mais chacun a le droit d'exprimer son opinion, je pense juste qu'il y'a des opinions plus crédibles que d'autres et à la fin ce qui compte c'est ma propre opinion tout simplement.
zekk publié le 02/04/2026 à 11:33
shido c’est exceptionnel, la désinformation sur le jeu est dingue
mibugishiden publié le 02/04/2026 à 12:18
ferthahuici ah donc les gens qui n'ont pas les memes attentes que toi c'est des andouilles, bon à savoir, j'aime bien ce genre de debats sur les forums
ferthahuici publié le 02/04/2026 à 12:28
mibugishiden

Ah non j'ai bien précisé "une andouille qui critique sans savoir de quoi il parle" en comparaison au fait que je ne critique pas les jeux auxquels je ne joues pas.

Tu ne trouves pas ça étrange comme démarche de démonter un jeu auquel on n'a pas joué et d'en parler alors qu'au final on ne sait même pas de quoi on parle ?

Je ne sais pas, pour moi c'est un peu la base entre avoir un esprit critique et brasser du vent non ?
mibugishiden publié le 02/04/2026 à 12:36
ferthahuici ou m'as tu demonter le jeu ? Demonter un jeu pour moi c'est s'attaquer violemment un jeu en le critquant sur plein de choses.

Moi je dis juste que c'est dommage que le scenario et les persos soient inexistants alors que le reste à l'air tres bien.
ferthahuici publié le 02/04/2026 à 12:58
mibugishiden

Mais où je parle de toi en fait ?

J'ai juste répondu à ton point concernant les critiques de Starfield et t'ai donné mon opinion sur les gens qui critiquent sans jouer.
mibugishiden publié le 02/04/2026 à 13:21
ferthahuici ok pas de soucis alors
shido publié le 02/04/2026 à 14:15
zekk des guignols
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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