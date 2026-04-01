Crimson Desert : et hop, 4 millions de ventes

Le bouche-à-oreille (et merci les bonnes mises à jour) continue de faire son petit effet surdont Pearl Abyss annonce avoir franchi la barre des 4 millions d'unités écoulées en un peu moins de deux semaines. Si l'on n'est pas au niveau des licences les plus établies du marché, à titre de comparaison, on reste néanmoins dans la moyenne très haute et il est très probable que le titre prenne un million supplémentaire d'ici la fin du mois.Et vu le rythme, une nouvelle mise à jour d'ici quelques jours ?