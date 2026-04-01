Crimson Desert : et hop, 4 millions de ventes
Le bouche-à-oreille (et merci les bonnes mises à jour) continue de faire son petit effet sur Crimson Desert
dont Pearl Abyss annonce avoir franchi la barre des 4 millions d'unités écoulées en un peu moins de deux semaines. Si l'on n'est pas au niveau des licences les plus établies du marché, à titre de comparaison, on reste néanmoins dans la moyenne très haute et il est très probable que le titre prenne un million supplémentaire d'ici la fin du mois.
Et vu le rythme, une nouvelle mise à jour d'ici quelques jours ?
publié le 01/04/2026 à 06:25 par Gamekyo
Il a ses défauts, notamment une histoire qui prend vraiment son temps pour décoller, mais franchement, c'est une excellente expérience vidéoludique.
Je reste sceptique sur le jeu en lui même, entre les nombreux retours aussi biej joueurs que testeurs , pour la moitié enscensant un jeu exceptionnel et l'autre moitié défonçant un pétard mouillé qui n apporte rien
c'est quand même fort de dire que la moitié dit que c'est un pétard mouillé alors que personne ne dit ca
Donc pour toi 100 avis ( avec des tests qui n'ont pas passé le tutoriel) c'est équivalent à plus de 10 000 retours
Ok...
Va la gueule des tests sur des propos mensongers pour certains ou uniquement sur la première zone, y’a de quoi rire.
Excellent jeu avec des défauts bien sûr mais ses qualités les supplantent largement. Et au final, l'état du jeu à sa sortie est bien meilleur qu'un TW3 ou Cyberpunk (malgré ce qu'on peut parfois lire des gens qui n'y ont pas joué).
Des soucis d'ergonomie corrigés assez rapidement (encore un petit effort à faire sur le mapping des touches à mon sens), un studio hyper réactif (bossant dans une industrie proche du JV, j'ai même envie de dire "trop réactif"), le jeu ne va que se bonifier avec le temps.
Pour sa note globale, dommage que PA ne profite pas de la même patience (pour pas dire autre chose) que d'autres studios plus installés (plus occidentaux aussi) parce qu'avoir une moins bonne note qu'un Valhalla c'est du gros foutage de gueule.
A tous ceux qui ont la chance d'y jouer et d'apprécier, profitez bien ! Et peut-être que d'ici la sortie de GTA6, on aura quitté Hernand...
djfab oui mais qui a dit ca? les haters qui passent leur temps à dire du mal des jeux sans jamais y touché? XD
zekk marios1 oui y'a un problème de maths. 3 notes de 6/10 par des tests bidons c'est du 50/50 XD
drybowser Ok victimisation, parce qu'on te fait remarquer le manque de cohérence de tes propos, qui sont d'ailleurs contradictoires à tes propos sur l'article du film Mario
ratchet "à me foutre dedans"
rhoooo...coquin
Tu pourras tourner ça comme tu veux, c'est une réalité
Ok je vous ai entendu c'est le meilleur jeu du monde il a zéro défaut il ne copie collé aucun autre jeu du même genre il est obligatoirement génial et tous ceux qui disent le contraire sont juste des merdes leur avis ne compte pas.
Peux-tu me citer le moment où je dis ça ? Au contraire, je note qu'il a des défauts. Je dis même ça en premier.
Et de ton propos, ce qu'on souligne c'est simplement que tu exagères. Très majoritairement le jeu est bien accueilli par les joueurs. C'est simplement un fait. Mais ce n'est pas pour autant que je vais basher tous ceux qui n'ont pas réussi à apprécier le jeu. A mon sens ce n'est pas du tout un jeu grand public, bien au contraire, donc c'est normal que certains passent à côté.
Les personnages sont très bien , certain sont meme excellents.
Qu'un testeur dont c'est le métier te précise que le scénario n'est pas exceptionnel, c'est normal. Il s'adresse à tout type de joueurs donc il faut bien qu'il les informe que si c'est ce qu'ils recherchent dans un jeu, ça ne va sûrement pas leur plaire. Mais nous en tant que simple joueur, on a le droit de juste dire qu'on kiffe et qu'on prend un pied fou dans un jeu. A-t-on vraiment le besoin de se justifier ?
pcverso oui donc faut presenter ca comme une sorte de zelda like realiste et pas un jeu d'action rpg ou action aventure.
Apres zelda encore les jeux Nintendo ont en general un scenario ecrit sur un bout de PQ hormis Fire Emblem et Xenoblade. Ici c'est dommage de pas avoir vraiment poussé le curseur niveau quetes, persos, choix et scenario.
Faut vraiment pas avoir mis un orteil dans le jeu pour penser ce que tu dis.
Etant donné l'ambition du jeu, c'est normal que d'autres aspects soient moins travaillés, ils ont du faire des choix et c'est évident lorsqu'on joue.
Ce qu'ils proposent en tout cas est une copie solide, pas parfaite, loin d'être impossible à critiquer mais ça faisait longtemps qu'un jeu n'avait pas aussi bien pris soin de ses joueurs notamment en arrêtant de les tenir par la main constamment et en leur proposant quelque chose de complet.
Oui les quêtes sont pas ultra passionnantes, les dialogues ne vont pas rester en tête non plus mais c'est toute l'aventure, le lore, le système de combat qui justifient les louanges.
C'est comme pour Expédition 33 à qui l'on reprochait de ne pas tout faire parfaitement, il a réussi en tout cas à très bien faire ce qu'il propose même s'il n'invente effectivement pas grand chose.
Et c'est vite oublié que certains se foutaient de la gueule de zelda botw et de son scénario, qu'on se fout de la gueule d'elden ring et de sa faculté à ne rien raconter en dehors des dialogues cryptiques incompréhensibles, que les derniers AC ne sont pas réputés pour avoir un scénario passionnant (en plus de réécrire l'histoire à sa convenance pour en faire un pseudo jeu historique qui raconte n'importe quoi) etc etc
Bizarre de faire le focus sur le scénario alors que la concurrence ne fait pas mieux (et qu'on a déjà vu le mieux avec the witcher 3, plus qu'à espérer que the witcher 4 reprenne ce focus sur le scénario avec ciri, mais j'ai des doutes vu qu'on sera bien au delà des bouquins, donc ca va être au talent des scénaristes du jeu)
Pour les quêtes principales de ce que j'en ai fait pour l'instant, c'est très dirigiste, tu finis une quête, on te colle direct où il faut aller ensuite sans que ce soit toi qui valide si tu décides de continuer la quête principale ou faire autre chose: point A, point B, va faire ci, va faire ça, en essayant de comprendre la logique desfois.
Ca changera peut être après 200h si j'y arrive, qui sait...
En dehors de ça, j'ai trouvé un artefact abyssal parce qu'un pnj m'a dit qu'il y avait un truc qui brillait la nuit au dessus de la montagne, ça c'est pas mal encore.
Le lore, ouais je trouve ça bien sans plus si on essaie de s'y intéresser mais il y a tellement d'infos qui pop dans le codex que t'oublies presque systématiquement ce que t'as lu avant dès qu'on traverse un lieu important ou qu'on rencontre un personnage principal. Ce qui reste intriguant encore, c'est tout ce qui gravite dans l'Abysse.
Mais ça fait quand même très Assassin's Creed dans la manière de procéder, tu traverses un lieu important, allez hop une info codex, et je trouve les persos... assez génériques comme dans les AC.
C'est pour ça que comparé à Zelda pour l'histoire, pourquoi on lui reproche moins cet aspect, à cause de la DA qui donne plus de cachet au lore dans son entièreté, les personnages principales, secondaires sont plus attachants.
Car 5/10 à ce jeu (soit moins que Metroid Prime 4 lol), c'est n'importe quoi, même en pointant les nombreux défauts.
J'aimerais qu'il soit GOTY rien pour les voir tortiller du cul sur le forum, en tentant d'expliquer l'inexplicable !
Apres les jeux que tu cites comme Zelda ou Assassins Creed sont effectivement des bac à sable avec des scenarios mal ecrits voir inexistants, et c'est bien dommage.
ferthahuici faut pas critiquer des jeux comme Starfield alors, et te dire que Starfield c'est un truc cool ou tu peux voyager et te depayser meme si les persos, quetes et scenario sont eclatés.
pcverso ok ce que tu dis ca peux s'entendre, je peux comprendre.
faut pas critiquer des jeux comme Starfield alors, et te dire que Starfield c'est un truc cool ou tu peux voyager et te depayser meme si les persos, quetes et scenario sont eclatés.
Je ne critique pas les jeux auxquels je ne joue pas, du coup je n'ai pas d'avis sur Starfield, il ne m'intéresse pas et donc je n'ai pas de soucis avec le fait de ne pas avoir d'avis plutôt que de le critiquer parce qu'il ne remplirait pas ma liste personnelle de critères.
Je préfère ça que de passer pour une andouille qui critique sans savoir de quoi il parle mais chacun a le droit d'exprimer son opinion, je pense juste qu'il y'a des opinions plus crédibles que d'autres et à la fin ce qui compte c'est ma propre opinion tout simplement.
Ah non j'ai bien précisé "une andouille qui critique sans savoir de quoi il parle" en comparaison au fait que je ne critique pas les jeux auxquels je ne joues pas.
Tu ne trouves pas ça étrange comme démarche de démonter un jeu auquel on n'a pas joué et d'en parler alors qu'au final on ne sait même pas de quoi on parle ?
Je ne sais pas, pour moi c'est un peu la base entre avoir un esprit critique et brasser du vent non ?
Moi je dis juste que c'est dommage que le scenario et les persos soient inexistants alors que le reste à l'air tres bien.
Mais où je parle de toi en fait ?
J'ai juste répondu à ton point concernant les critiques de Starfield et t'ai donné mon opinion sur les gens qui critiquent sans jouer.