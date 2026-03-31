UK : le gros effet Pokopia pour la Switch 2

En attendant un rapport un peu plus complet, l'économiste Christopher Dring nous balance une information importante pour le Royaume-Uni : pour le mois de mars qui s'achève aujourd'hui, la Nintendo Switch 2 s'est offert un boost de ventes à hauteur de 154 % par rapport à février (avec une semaine de plus certes) grâce à un certainEt pour ceux qui se demandent sa place dans le classement, c'est assez simple puisque la Switch 2 représente à elle-seule plus de 50 % des consoles vendues ce mois-ci sur ce territoire.