UK : le gros effet Pokopia pour la Switch 2

En attendant un rapport un peu plus complet, l'économiste Christopher Dring nous balance une information importante pour le Royaume-Uni : pour le mois de mars qui s'achève aujourd'hui, la Nintendo Switch 2 s'est offert un boost de ventes à hauteur de 154 % par rapport à février (avec une semaine de plus certes) grâce à un certain Pokopia.
Et pour ceux qui se demandent sa place dans le classement, c'est assez simple puisque la Switch 2 représente à elle-seule plus de 50 % des consoles vendues ce mois-ci sur ce territoire.
Dring parle de ventes depuis le debut d’année
« Nintendo accounts for over 50% of all consoles sold in the UK so far this year (Nielsen IQ) »
https://x.com/Chris_Dring/status/2038895293320540303?s=20
Au UK la Switch 2 represente 50% des ventes de l’ensemble des consoles sur l’année 2026
Bon ben si elle représente 50% des consoles, elle doit avoir la première place..
Mais pokopia , je n'aurais pas miser un euro dessus....
Il te vende une consoles 450€ avec un jeux style minecraft/animal crossing/dragon quest builder....
Les graphismes c'est pas un vecteur de ventes.....
Je l'aurai un jour, je l'aurai.
Mais personne ne veut de ce jeu de merde !
Trop hâte il sort sur Switch 2
cyr Y a quoi en novembre ?! Et ben... Call of Duty et EA Sports FC 27, je ne vois qu’eux
Je l'ai accueilli avec dédain lors de son annonce manette en main c'est un vrai bonne surprise.
Ça mériterait un petit confinement tout ça.
La tu sors un Pokémon crossing et y a plus débat.
Sans compter le futur Zelda, Mario 3d, Pokémon, Animal crossing.
Par contre en fin d’année, avec gta 6, la ps5 dégommera la Switch 2
« Year » est un mot anglais qui signifie « année » en français
Si on parlait juste du mois le mot utilisé aurait été « month »
De plus, nous ne connaissons pas encore le catalogue réel de la Switch 2 en fin d'année.
Il y aura un gros boost, mais bon gta5 est sortie sur ps360, les 2 consoles ont fini en dessous des 100 millions d'unités a la fin de gen..... alors que la ps4 a fais mieux sans avoir eu de gta.......
De plus le jeux étant multi, et certains attendent la version. Pc.....
Non non je maintiens qu’à moins d’un gros Mario 3D ( Pokémon sort en 2027 ), y aura pas photo.
cyr ouais mais là on parle de gta 6.
Je serai même pas surpris que les ventes de Xbox s’approche également de la S2 ( bon tout en restant inférieur bien sûr )
Pour infos la Switch 2 était la console plus vendu à Noël, c'était en novembre que la Ps5 c'était le plus vendu et pendant le Black Friday, mais tu avais les 2 jeu que les proS achetés depuis des années et pourquoi la console cartonne, je parle bien sur de Call of et fifa
Et oui ce qui me tiens clairement en haleine c’est de chopper tout les Pokémon et la volonté de faire de mon île (celle qu’on peut visiter en ligne) a fond ! Là je me suis lancer dans la création d’îles célestes et j’ai en cours aussi la construction d’un grand centre commercial et j’avais fini une ville sur l’eau la semaine dernière trop d’idée !
Oui et faut rappeler que Sony avait proposé entre 100€ et 150€ de reduction pour l’achat d’une PS5 a l’occasion du Black Friday Ceci explique cela
https://www.numerama.com/tech/2121255-sony-officialise-ses-grosses-promos-sur-les-ps5-et-accessoires-pour-le-black-friday.html
Ben juste Mario kart Word quand me qui fait parti des gros titres chez Nintendo qui a lui seul tien encore la console à un beau rythme, enfin il y a aussi Donkey Kong banenza qui fait 4,5 millions de ventes, et Pokémon Pokopia à fait de sacré chiffres et fait vendre beaucoup de Switch 2 dans le monde