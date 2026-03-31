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UK : le gros effet Pokopia pour la Switch 2
En attendant un rapport un peu plus complet, l'économiste Christopher Dring nous balance une information importante pour le Royaume-Uni : pour le mois de mars qui s'achève aujourd'hui, la Nintendo Switch 2 s'est offert un boost de ventes à hauteur de 154 % par rapport à février (avec une semaine de plus certes) grâce à un certain Pokopia.

Et pour ceux qui se demandent sa place dans le classement, c'est assez simple puisque la Switch 2 représente à elle-seule plus de 50 % des consoles vendues ce mois-ci sur ce territoire.

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aeris560, narustorm, rocan, link49
publié le 31/03/2026 à 09:39 par Gamekyo
commentaires (30)
aeris560 publié le 31/03/2026 à 09:44
Tout se passe comme prevu
fiveagainstone publié le 31/03/2026 à 09:52
Il suffit de sortir de bons jeux exclusifs, il était temps. Parce que jusqu'à présent les exclues switch 2 sont pas vraiment à la hauteur.
aeris560 publié le 31/03/2026 à 09:54
la Switch 2 représente à elle-seule plus de 50 % des consoles vendues ce mois-ci sur ce territoire

Dring parle de ventes depuis le debut d’année

 « Nintendo accounts for over 50% of all consoles sold in the UK so far this year (Nielsen IQ) »

https://x.com/Chris_Dring/status/2038895293320540303?s=20

Au UK la Switch 2 represente 50% des ventes de l’ensemble des consoles sur l’année 2026
icebergbrulant publié le 31/03/2026 à 09:58
aeris560 En novembre 2026, tout ne se passera pas comme prévu
cyr publié le 31/03/2026 à 10:04
icebergbrulant il y a quoi en novembre ?


Bon ben si elle représente 50% des consoles, elle doit avoir la première place..

Mais pokopia , je n'aurais pas miser un euro dessus....

Il te vende une consoles 450€ avec un jeux style minecraft/animal crossing/dragon quest builder....

Les graphismes c'est pas un vecteur de ventes.....

Je l'aurai un jour, je l'aurai.
ratchet publié le 31/03/2026 à 10:05
Excellent jeu, je m’éclate dessus comme un gosse. J’espère que le suivi va suivre tel un Animal Crossing!
ouroboros4 publié le 31/03/2026 à 10:07
icebergbrulant
Mais personne ne veut de ce jeu de merde !
Trop hâte il sort sur Switch 2
icebergbrulant publié le 31/03/2026 à 10:13
ouroboros4

cyr Y a quoi en novembre ?! Et ben... Call of Duty et EA Sports FC 27, je ne vois qu’eux
aeris560 publié le 31/03/2026 à 10:17
Que le GOTY provoque un boost de 154% sur les ventes de la Switch 2, au point qu’elle largue toutes les autres consoles loin derriere en représentant 50% des ventes de consoles en 2026 a elle toute seule, quoi de plus normal ?
oreillesal publié le 31/03/2026 à 10:39
Mérité.
Je l'ai accueilli avec dédain lors de son annonce manette en main c'est un vrai bonne surprise.
Ça mériterait un petit confinement tout ça.
jenicris publié le 31/03/2026 à 10:52
Osef total de Pokopia. Par contre avec l'arrivée du Mario 3D, Starfox...
mattewlogan publié le 31/03/2026 à 11:05
Tant mieux pour eux, maintenant se retourner vers le nouveau Mario
geralttw publié le 31/03/2026 à 11:06
C’est pour ça que la ps5 a encore l’avantage, certes c’est évidemment une console extrêmement populaire mais faut dire que les exclus switch 2 sont relativement guez depuis le début.
La tu sors un Pokémon crossing et y a plus débat.
Sans compter le futur Zelda, Mario 3d, Pokémon, Animal crossing.
Par contre en fin d’année, avec gta 6, la ps5 dégommera la Switch 2
cyr publié le 31/03/2026 à 11:08
aeris560 tu a mal lu. 50% pour ce mois ci uniquement
aeris560 publié le 31/03/2026 à 11:12
cyr « Nintendo accounts for over 50% of all consoles sold in the UK so far this year (Nielsen IQ) »

« Year » est un mot anglais qui signifie « année » en français

Si on parlait juste du mois le mot utilisé aurait été « month »
rendan publié le 31/03/2026 à 11:53
Tout se passe comme prévu
nicolasgourry publié le 31/03/2026 à 12:49
geralttw "Par contre en fin d’année, avec gta 6, la ps5 dégommera la Switch 2", ça reste à prouver avec la hausse des tarifs des consoles et surtout savoir à quel prix sera le jeu.
De plus, nous ne connaissons pas encore le catalogue réel de la Switch 2 en fin d'année.
cyr publié le 31/03/2026 à 13:09
aeris560 tu sous entend que l'auteur c'est trompé en traduisant ? Attention tu risque d'être banni pour tenir de telle propos
cyr publié le 31/03/2026 à 13:13
geralttw la grosse majorité des gens sont déjà équipés en ps5/xbox série.

Il y aura un gros boost, mais bon gta5 est sortie sur ps360, les 2 consoles ont fini en dessous des 100 millions d'unités a la fin de gen..... alors que la ps4 a fais mieux sans avoir eu de gta.......

De plus le jeux étant multi, et certains attendent la version. Pc.....
geralttw publié le 31/03/2026 à 14:24
nicolasgourry La switch 2 s’est fait battre à Noël alors que la ps5 n’avait pas particulièrement de grosses exclus.
Non non je maintiens qu’à moins d’un gros Mario 3D ( Pokémon sort en 2027 ), y aura pas photo.

cyr ouais mais là on parle de gta 6.
Je serai même pas surpris que les ventes de Xbox s’approche également de la S2 ( bon tout en restant inférieur bien sûr )
ratchet publié le 31/03/2026 à 14:42
aeris560 c’est bon on s’en branle.
51love publié le 31/03/2026 à 14:47
ratchet t'as combien d'heure sur Pokopia? il te tient en haleine sur la longueur? je me souviens t'avoir vu faire un article à ce sujet.
chambo publié le 31/03/2026 à 15:09
Il y'en a ils sont obligé de sortir la carte gta6 sur une news des ventes switch 2 en uk pour le mois de mars ????
bignstarfox publié le 31/03/2026 à 15:09
geralttw
Pour infos la Switch 2 était la console plus vendu à Noël, c'était en novembre que la Ps5 c'était le plus vendu et pendant le Black Friday, mais tu avais les 2 jeu que les proS achetés depuis des années et pourquoi la console cartonne, je parle bien sur de Call of et fifa
ratchet publié le 31/03/2026 à 15:14
51love je dois être à 150H environ je te ré-confirme quand j’allume le jeu ce soir! Finalement j’ai réussi à me motiver pour Crimson Désert!

Et oui ce qui me tiens clairement en haleine c’est de chopper tout les Pokémon et la volonté de faire de mon île (celle qu’on peut visiter en ligne) a fond ! Là je me suis lancer dans la création d’îles célestes et j’ai en cours aussi la construction d’un grand centre commercial et j’avais fini une ville sur l’eau la semaine dernière trop d’idée !
aeris560 publié le 31/03/2026 à 15:23
bignstarfox Pour infos la Switch 2 était la console plus vendu à Noël, c'était en novembre que la Ps5 c'était le plus vendu et pendant le Black Friday,

Oui et faut rappeler que Sony avait proposé entre 100€ et 150€ de reduction pour l’achat d’une PS5 a l’occasion du Black Friday Ceci explique cela

https://www.numerama.com/tech/2121255-sony-officialise-ses-grosses-promos-sur-les-ps5-et-accessoires-pour-le-black-friday.html
cyr publié le 31/03/2026 à 15:39
bignstarfox j'allais lui répondre a peu près la même chose. Mais en ajoutant que la switch2 n'a pas eu de grosse exclu pour carburé non plus.
cyr publié le 31/03/2026 à 15:42
bignstarfox tu en a penser quoi de starfox adventure tous hasard ?
link49 publié le 31/03/2026 à 15:45
En espérant que ça pousse Nintendo à sortir plus de jeux vendeurs à l'avenir.
bignstarfox publié le 31/03/2026 à 17:00
cyr
Ben juste Mario kart Word quand me qui fait parti des gros titres chez Nintendo qui a lui seul tien encore la console à un beau rythme, enfin il y a aussi Donkey Kong banenza qui fait 4,5 millions de ventes, et Pokémon Pokopia à fait de sacré chiffres et fait vendre beaucoup de Switch 2 dans le monde
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Pokemon Pokopia
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Nom : Pokemon Pokopia
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Game Freak
Genre : simulation et gestion
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