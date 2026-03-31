[RUMEUR] Warhorse serait bien à la tête du futur AAA Le Seigneur des Anneaux [RUMEUR] Warhorse serait bien à la tête du futur AAA Le Seigneur des Anneaux

Certaines sources partaient dans une autre direction mais selon le vétéran de l'industrie polonaise Ryszard Chojnowski (d'ailleurs spécialisé dans la localisation de nombreux titres), ce serait bien Warhorse qui bosse sur une très ambitieuse adaptation du Seigneur des Anneaux avec un budget estimé à 100 millions de dollars grâce à l'investissement direct des Émirats Arabes Unis. A titre de comparaison, niveau pognon, Kingdom Come Deliverance II a réclamé environ 40 millions de budget.



Pour rappel, en dehors de la récente polémique sur les « économies » en passant par des traductions préalablement faites sous IA, Warhorse a annoncé la mise en retrait Daniel Vavra (réalisateur des deux Kingdom Come), ce dernier souhaitant se consacrer à la future adaptation Live de la franchise précitée.