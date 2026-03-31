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[RUMEUR] Warhorse serait bien à la tête du futur AAA Le Seigneur des Anneaux
Certaines sources partaient dans une autre direction mais selon le vétéran de l'industrie polonaise Ryszard Chojnowski (d'ailleurs spécialisé dans la localisation de nombreux titres), ce serait bien Warhorse qui bosse sur une très ambitieuse adaptation du Seigneur des Anneaux avec un budget estimé à 100 millions de dollars grâce à l'investissement direct des Émirats Arabes Unis. A titre de comparaison, niveau pognon, Kingdom Come Deliverance II a réclamé environ 40 millions de budget.

Pour rappel, en dehors de la récente polémique sur les « économies » en passant par des traductions préalablement faites sous IA, Warhorse a annoncé la mise en retrait Daniel Vavra (réalisateur des deux Kingdom Come), ce dernier souhaitant se consacrer à la future adaptation Live de la franchise précitée.
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icebergbrulant, xynot, spartan1985, mithrandir, sabelette
publié le 31/03/2026 à 10:05 par Gamekyo
commentaires (18)
skuldleif publié le 31/03/2026 à 10:20
aller rdv dans 6 à 8 ans mais j'ai trop hate
icebergbrulant publié le 31/03/2026 à 10:23
Je suis en plein Kingdom Come Deliverance 2 et qu’est ce que je kiffe (tout comme le 1)

Super nouvelle en tout cas, j’espère que le jeu sera un tout petit mieux que Gollum
thauvinho publié le 31/03/2026 à 10:40
Très bonne nouvelle si c'est confirmé !
clad80 publié le 31/03/2026 à 10:57
skuldleif Le jeu est en dév depuis plusieurs années d'après cette article, et le plus étonnant ça sera un TPS façon Hogwarts Legacy :

https://insider-gaming.com/exclusive-new-the-lord-of-the-rings-game-in-development/

Bref excellente nouvelle pour le studio Warhorse et surtout les joueurs et joueuses !
ravyxxs publié le 31/03/2026 à 10:59
Mouais je sais pas si je dois sauter au plafond...le gameplay mec, le gameplay....
mattewlogan publié le 31/03/2026 à 11:03
Ça c’est une super nouvelle
mibugishiden publié le 31/03/2026 à 11:11
La mauvaise nouvelle c'est que c'est les Emirats Arabes Unis investissent, ces gens la ne sont pas des philanthropes. On verra ou se situera le soft power ici.
pcverso publié le 31/03/2026 à 11:30
Alors la je signe direct
adelfhitlor publié le 31/03/2026 à 11:46
Je suis partagé. Autant un AAA LSDA je signe tout de suite, mais c'est vrai que les déclarations de Warhorse depuis quelque temps ça donne pas super confiance.
gasmok2 publié le 31/03/2026 à 11:54
mibugishiden
Les américains ou les chinois ont tellement le cœur sur la main c'est vrai....
Parce que question Soft Power les Japonais, les USA, ou la Chine ils en sont les champions...
mibugishiden publié le 31/03/2026 à 12:00
gasmok2 excuses moi de me sentir plus proche culturellement des USA ou du Japon plutot que de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou des EAU 3 pays qui financent le terrorisme et qui ont un projet religieux politique.
gasmok2 publié le 31/03/2026 à 12:43
mibugishiden
On va éviter de rentrer dans ce débat, surtout sur un site de jeux vidéo...libre à toi de penser ce que tu veux.
cyr publié le 31/03/2026 à 13:10
mibugishiden
snave publié le 31/03/2026 à 13:24
ravyxxs Tu te doutes bien que le gameplay ne sera pas le même que celui de KCD2 hein, rassure-moi ? Le gameplay sera forcément plus dynamique et direct, et non réaliste comme celui de KCD. Les KCD ont donné le ton dès le début, des jeux super réalistes, c'est un autre délire.

Sinon, c'est bien que Warhorse soit dessus, avec un budget beaucoup plus important qui plus est. Le jeu sent clairement l'ambition.
connavaro publié le 31/03/2026 à 14:53
mibugishiden oui t’as surtout envie d’étaler ton racisme bien crasseux, les émirats arabes sont alliés des USA Einstein, t’as vu arabe tu t’es dit je vais vider mon sac de frustré sur un sujet, c’est aussi con que de rappeler toutes les guerres américaines à chaque fois qu’on parle de n’importe quel sujet, et il suffit de voir tes posts ignobles sur l’Inde par exemple pour comprendre que t’es constamment en train de déverser tes bas instincts
mithrandir publié le 31/03/2026 à 15:47
Ça peut être du très lourd si jamais mais il faudrait faire un effort sur le gameplay malgré tout et j'espère pas non plus un Kingdom Come SdA, j'ai pas envie de penser à manger, dormir etc...
mibugishiden publié le 31/03/2026 à 15:54
connavaro remballes avec tes histoires de racisme et va jouer aux billes, les mecs comme toi ca commence sérieusement à me gonfler, tu lis que ce qui t'arrange et apres tu viens deverser tes conneries, c'est bon stop. Tu cites mes critiques sur l'Inde mais bizarrement tu ne releves pas mes louanges sur d'autres pays non occidentaux, t'es juste un hypocrite.

Les USA bossent avec eux oui et ils devraient pas, les USA ont aussi bossés avec les talibans dans les années 70 contre l'URSS, les USA ont aussi aidés l'ayatollah Khamenei à faire tomber le Chah et instaurer une dictature islamique, et donc quoi ?
link571 publié le 31/03/2026 à 17:06
Ouais j’espère que ça va pas être le même gameplay éclater de KCD…
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Kingdom Come : Deliverance II
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Nom : Kingdom Come : Deliverance II
Support : PC
Editeur : Koch Media
Développeur : Warhorse
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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