[RUMEUR] Warhorse serait bien à la tête du futur AAA Le Seigneur des Anneaux
Certaines sources partaient dans une autre direction mais selon le vétéran de l'industrie polonaise Ryszard Chojnowski (d'ailleurs spécialisé dans la localisation de nombreux titres), ce serait bien Warhorse qui bosse sur une très ambitieuse adaptation du Seigneur des Anneaux avec un budget estimé à 100 millions de dollars grâce à l'investissement direct des Émirats Arabes Unis. A titre de comparaison, niveau pognon, Kingdom Come Deliverance II a réclamé environ 40 millions de budget.
Pour rappel, en dehors de la récente polémique sur les « économies » en passant par des traductions préalablement faites sous IA, Warhorse a annoncé la mise en retrait Daniel Vavra (réalisateur des deux Kingdom Come), ce dernier souhaitant se consacrer à la future adaptation Live de la franchise précitée.
publié le 31/03/2026 à 10:05 par Gamekyo
Super nouvelle en tout cas, j’espère que le jeu sera un tout petit mieux que Gollum
https://insider-gaming.com/exclusive-new-the-lord-of-the-rings-game-in-development/
Bref excellente nouvelle pour le studio Warhorse et surtout les joueurs et joueuses !
Les américains ou les chinois ont tellement le cœur sur la main c'est vrai....
Parce que question Soft Power les Japonais, les USA, ou la Chine ils en sont les champions...
On va éviter de rentrer dans ce débat, surtout sur un site de jeux vidéo...libre à toi de penser ce que tu veux.
Sinon, c'est bien que Warhorse soit dessus, avec un budget beaucoup plus important qui plus est. Le jeu sent clairement l'ambition.
Les USA bossent avec eux oui et ils devraient pas, les USA ont aussi bossés avec les talibans dans les années 70 contre l'URSS, les USA ont aussi aidés l'ayatollah Khamenei à faire tomber le Chah et instaurer une dictature islamique, et donc quoi ?