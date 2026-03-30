Eidos Montréal perd 30% de ses effectifs Eidos Montréal perd 30% de ses effectifs

La crise continue chez Eidos Montréal qui, officiellement, procède à une nouvelle vague de licenciements plutôt massive : 124 têtes en moins, soit un tiers des effectifs (il n'y aurait plus que 250 employés au sein du studio). On peut même dire que la boîte a perdu la moitié de ses membres si l'on prend en compte les licenciements de 2024 et 2025…



Rappelons que, sauf confirmation d'un projet Alien en rumeur, Eidos Montréal incarne presque aujourd'hui une simple sous-traitant de Xbox, avec de l'aide à Obsidian pour le suivi de Grounded 2, et un codéveloppement avec Playground Games pour Fable.



UPDATE :

Le directeur du studio David Anfossi annonce aussi son départ.