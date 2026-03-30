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Eidos Montréal perd 30% de ses effectifs
La crise continue chez Eidos Montréal qui, officiellement, procède à une nouvelle vague de licenciements plutôt massive : 124 têtes en moins, soit un tiers des effectifs (il n'y aurait plus que 250 employés au sein du studio). On peut même dire que la boîte a perdu la moitié de ses membres si l'on prend en compte les licenciements de 2024 et 2025…

Rappelons que, sauf confirmation d'un projet Alien en rumeur, Eidos Montréal incarne presque aujourd'hui une simple sous-traitant de Xbox, avec de l'aide à Obsidian pour le suivi de Grounded 2, et un codéveloppement avec Playground Games pour Fable.

UPDATE :
Le directeur du studio David Anfossi annonce aussi son départ.
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publié le 30/03/2026 à 20:40 par Gamekyo
commentaires (6)
adamjensen publié le 30/03/2026 à 21:17
Dommage, c'était un bon studio à l'époque, et ils avaient fait l'excellent Deus Ex : Human Revolution.
romgamer6859 publié le 30/03/2026 à 21:18
Ils ont fait :
-Deus ex human revolution
-Deus ex mankind divided
-Les 3 tomb raider (depuis 2013)
-Les gardiens de la galaxie
-Thief

:/
altendorf publié le 30/03/2026 à 21:20
Ah oui si même David Anfossi se barre, c'est la mort d'Eidos Montréal là.
sandman publié le 30/03/2026 à 21:24
l'âge d'or du jeu vidéo selon les experts gamekyo XD
ducknsexe publié le 30/03/2026 à 21:26
J aimais bien ce studio et leur jeu, quel perte. Triste tout ça, bonne chance au employé licencié
roivas publié le 30/03/2026 à 21:29
Je crois qu'on peut vraiment dire adieu à Deus Ex, c'est tellement triste j'avais adoré HR & MD :/
IDEM pour GotG que j'avais beaucoup aimé.
Merci SE...
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Fiche descriptif
Fable 2026
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Nom : Fable 2026
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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