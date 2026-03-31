Eidos Montréal : les nouveaux licenciements sont liés à l'annulation de leur principal projet Eidos Montréal : les nouveaux licenciements sont liés à l'annulation de leur principal projet

On se posait la question hier soir et « elle a été vite répondue » : le fameux projet secret de Eidos Montréal n'aura pas survécu à la nouvelle purge de 30 % des employés, avec annulation de ce qui n'avait finalement aucun rapport avec Alien puisque l'on parle selon Insider Gaming d'un action-RPG en monde ouvert (et à la troisième personne), où l'on aurait incarné un jeune homme chasseur de vilaines créatures.



La grande question est du coup pourquoi avoir annulé le jeu « maintenant » alors qu'il a eu 7 ans de développement au point de faire exploser le budget et causer l'annulation d'un Deus Ex (entre autres choses), et qu'il était dans sa toute dernière ligne droite pour une sortie d'ici la fin d'année ? Peur du résultat ? Pas envie de dépenser un eurodollar de plus rien que dans le marketing ? La confrontation (si l'on se fit au genre) avec Crimson Desert ?



Nous n'en saurons pas plus pour le moment mais on comprend pourquoi le moral « serait au plus bas » au sein du studio.