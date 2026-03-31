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Selon Henderson, Le Seigneur des Anneaux serait plutôt entre les mains de Crystal Dynamics
L'actualité a été calme aujourd'hui, et on remercie le projet du AAA Le Seigneur des Anneaux de nous occuper un peu avec Tom Henderson lui-même qui affirme que le studio qui le prendra en charge sera… Crystal Dynamics.

Mais attendez, et Warhorse du coup ? Alors les sources de Henderson (probablement plus proche de Crystal que de l'Europe de l'Est) indiquent ne pas pouvoir démentir la rumeur initiale, estimant qu'il est possible que Warhorse bosse sur son propre projet mais de la même licence… ou tout simplement qu'il s'agit d'un co-développement entre les deux studios, surtout que Crystal Dynamics est pour le moins occupé entre Tomb Raider : Legacy of Atlantis et Tom Raider : Catalyst.

Rien de plus, hormis que le chantier serait en cours « depuis un certain temps » et que l'heure n'est pas encore venue pour la moindre fenêtre de sortie.
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publié le 31/03/2026 à 17:12 par Gamekyo
commentaires (7)
xynot publié le 31/03/2026 à 17:14
bcp moins enthousiaste d'un coup
mibugishiden publié le 31/03/2026 à 17:18
Je vois pas du tout Warhorse collaborer avec Crystal Dynamics, un studio d'Europe Centrale avec un studio anglais ayant 2 visions differentes, ils vont pas se partager le gateau sur un gros jeu.

Soit Henderson dit une conneries soit l'autre leak se trompe.
skuldleif publié le 31/03/2026 à 17:18
svp juste l'annulez pas
adamjensen publié le 31/03/2026 à 17:31
Perso, je préfère que ce sois dans leur mains plutôt que celles de Warhorse.
altendorf publié le 31/03/2026 à 17:43
Sans doute du co-développement comme les autres projets en cours du studio
yogfei publié le 31/03/2026 à 17:54
adamjensen Pareil... skuldleif Et pareil...
patrickleclairvoyant publié le 31/03/2026 à 18:00
Donc ça pue la merde
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Fiche descriptif
Tomb Raider : Legacy of Atlantis
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Nom : Tomb Raider : Legacy of Atlantis
Support : PC
Editeur : Amazon Game Studios
Développeur : Crystal Dynamics
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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