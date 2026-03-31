Selon Henderson, Le Seigneur des Anneaux serait plutôt entre les mains de Crystal Dynamics Selon Henderson, Le Seigneur des Anneaux serait plutôt entre les mains de Crystal Dynamics

L'actualité a été calme aujourd'hui, et on remercie le projet du AAA Le Seigneur des Anneaux de nous occuper un peu avec Tom Henderson lui-même qui affirme que le studio qui le prendra en charge sera… Crystal Dynamics.



Mais attendez, et Warhorse du coup ? Alors les sources de Henderson (probablement plus proche de Crystal que de l'Europe de l'Est) indiquent ne pas pouvoir démentir la rumeur initiale, estimant qu'il est possible que Warhorse bosse sur son propre projet mais de la même licence… ou tout simplement qu'il s'agit d'un co-développement entre les deux studios, surtout que Crystal Dynamics est pour le moins occupé entre Tomb Raider : Legacy of Atlantis et Tom Raider : Catalyst.



Rien de plus, hormis que le chantier serait en cours « depuis un certain temps » et que l'heure n'est pas encore venue pour la moindre fenêtre de sortie.