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Shift Up rachète le studio de Shinji Mikami
Shift Up avait besoin de s'imposer davantage sur PC/consoles au-delà de la franchise Stellar Blade (dont une suite est en préparation, en plus d'une nouvelle licence). Shinji Mikami avait lui besoin d'argent. Une poignée de mains s'impose, et la société coréenne annonce donc avoir racheté Unbound, le nouveau studio du créateur de Resident Evil (et The Evil Within).

Difficile d'en dire plus pour le moment, et on vous laisse avec cette vidéo qui sent bon l'IA, et potentiellement le survival-horror.

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aozora78, nicolasgourry, iglooo, spartan1985, escobar, tynokarts
publié le 01/04/2026 à 04:36 par Gamekyo
commentaires (17)
shanks publié le 01/04/2026 à 04:42
Je sais que nous sommes le 1er avril, mais n'oubliez pas aussi que c'est le premier jour de la nouvelle année fiscale, donc le timing de ce genre d'annonce n'est pas étonnant.
keiku publié le 01/04/2026 à 05:14
En vrai, c'est pas une mauvaise nouvelle , maintenant voir ce qu'il va en sortir
mibugishiden publié le 01/04/2026 à 05:28
Un bon studio (Shift Up) avec un super createur (Mikami) c'est plutot positif.
masharu publié le 01/04/2026 à 05:56
On sait que Shift Up souhaite devenir plus autonome et se passer d'editeur à l'avenir. Le rachat va dans ce sens. Pourtant le studio n'a encore rien prouvé de leur capacité, au point que leur prochain jeu, Project Spirit, va etre editer par Tencent via Infinite Level, le meme editeur que pour leur jeu NIKKE. Je me repete mais ça me fait toujours penser à la situation de PlatinumGames.

D'ailleurs leur communication est maladroite, je n'avais pas capté que c'etait un rachat, le terme n'apparaissant qu'une fois dans leur texte et pas dans le titre de leur communiqué.
soulfull publié le 01/04/2026 à 06:30
En train de faire Stellar Blade sur Ps5 pro et mon respect pour ce studio est total.
nicolasgourry publié le 01/04/2026 à 08:12
Le mélange/collaboration m'intrigue.
sasquatsch publié le 01/04/2026 à 08:36
C'est bien, ça bouge dans l'industrie
liberty publié le 01/04/2026 à 08:45
shanks et maintenant Mikami va démissionner ? Ce sale batard à laisser tomber la boîte créé avec Zenimax après un jeu avec Microsoft et c'est barré laissant tomber ses anciens collègue qui se sont retrouvés au chômage après. C'est un enculé ce mec.
marchand2sable publié le 01/04/2026 à 09:03
Ok...4 mois plus tard, Mikami démissionne.
edarn publié le 01/04/2026 à 09:24
marchand2sable liberty
Mais je crois que c'est son délire au gars.

Créer une boite, se servir de son nom pour se faire racheter, se barrer et recommencer.
sasquatsch publié le 01/04/2026 à 10:17
edarn ca c'est le business pour se faire devenir riche de nos jours, monter une boîte et la vendre...
marchand2sable publié le 01/04/2026 à 10:31
edarn

J’ai mis un smiley rigolo, mais je suis terriblement déçu de ce qu’il fait depuis quelques années. Capcom s’en tire bien mieux sans lui.

Si j’étais MS je serais furieux par contre. Bon courage au mec de Stellar Blade, je ne me sentirais pas à l’aise à sa place vu qu’il peut partir à tout moment…
vyse publié le 01/04/2026 à 11:12
liberty microsoft avait promis de garder tout le monde, lui il est parti car il voulait laisser le studio grandir sans lui et passer la main ;
altendorf publié le 01/04/2026 à 11:44
masharu Ils sont surtout finir par se faire racheter par Tencent. C'est qu'une question de temps.
tristram publié le 01/04/2026 à 14:49
je croyais que Mikami voulait s'éloigner du jeu d'horreur . visiblement c'est encore parti pour un tour
shanks publié le 01/04/2026 à 15:09
Un survival avec une héroïne doté d'un superbe cul, franchement
liberty publié le 01/04/2026 à 15:45
vyse ce n'est pas la première fois. Il avait une grande responsabilité c'est une merde.
edarn ouai aucun respect. Si c'est une question d'impôt, les Pharaons ont essayés, ils n'ont pas emporté leur richesse en Enfer. Comment c'est possible de travailler avec cette pourriture. On parle souvent des licenciements à grande échelle, mais ce genre de pratique à la Mikami, ça devrait aussi être dénoncé.
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Stellar Blade
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Nom : Stellar Blade
Support : PC
Editeur : Shift Up
Développeur : Shift Up
Genre : action-RPG
Autres versions : Playstation 5
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