Shift Up rachète le studio de Shinji Mikami

Shift Up avait besoin de s'imposer davantage sur PC/consoles au-delà de la franchise(dont une suite est en préparation, en plus d'une nouvelle licence). Shinji Mikami avait lui besoin d'argent. Une poignée de mains s'impose, et la société coréenne annonce donc avoir racheté Unbound, le nouveau studio du créateur de(et).Difficile d'en dire plus pour le moment, et on vous laisse avec cette vidéo qui sent bon l'IA, et potentiellement le survival-horror.