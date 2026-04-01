Shift Up rachète le studio de Shinji Mikami

Shift Up avait besoin de s'imposer davantage sur PC/consoles au-delà de la franchise Stellar Blade (dont une suite est en préparation, en plus d'une nouvelle licence). Shinji Mikami avait lui besoin d'argent. Une poignée de mains s'impose, et la société coréenne annonce donc avoir racheté Unbound, le nouveau studio du créateur de Resident Evil (et The Evil Within).
Difficile d'en dire plus pour le moment, et on vous laisse avec cette vidéo qui sent bon l'IA, et potentiellement le survival-horror.
D'ailleurs leur communication est maladroite, je n'avais pas capté que c'etait un rachat, le terme n'apparaissant qu'une fois dans leur texte et pas dans le titre de leur communiqué.
Mais je crois que c'est son délire au gars.
Créer une boite, se servir de son nom pour se faire racheter, se barrer et recommencer.
J’ai mis un smiley rigolo, mais je suis terriblement déçu de ce qu’il fait depuis quelques années. Capcom s’en tire bien mieux sans lui.
Si j’étais MS je serais furieux par contre. Bon courage au mec de Stellar Blade, je ne me sentirais pas à l’aise à sa place vu qu’il peut partir à tout moment…
edarn ouai aucun respect. Si c'est une question d'impôt, les Pharaons ont essayés, ils n'ont pas emporté leur richesse en Enfer. Comment c'est possible de travailler avec cette pourriture. On parle souvent des licenciements à grande échelle, mais ce genre de pratique à la Mikami, ça devrait aussi être dénoncé.