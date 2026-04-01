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PS Plus Essential : le programme d'avril
Sony vient d'officialiser sa liste des jeux PS Plus Essential pour le mois d'avril (à télécharger dès le mardi 7 jusqu'au 4 mai) avec comme prévu selon billbil-kun Lords of the Fallen et Sword Art Online : Fractured Daydream, tandis que le petit dernier sera la trilogie de nostalgie Tomb Raider I-II-III Remastered.

On peut louer le sens du timing vu que nous attendons d'ici la fin d'année :

- Lords of the Fallen II
- Tomb Raider : Legacy of Atlantis (remake du premier)
- Echoes of Aincrad : Sword Art Online
  • PS Plus Essential : le programme d'avril
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bogsnake, naru
publié le 01/04/2026 à 16:02 par Gamekyo
commentaires (15)
rendan publié le 01/04/2026 à 16:11
Oue que des vieilleries quoi
bladagun publié le 01/04/2026 à 16:17
ils abusent même pas de saros
shinz0 publié le 01/04/2026 à 16:20
Tomb Raider : Legacy of Atlantis pour la nostalgie
angelsduck publié le 01/04/2026 à 16:29
En espérant que d'autres sites vont relier l'info ^^
akinen publié le 01/04/2026 à 16:33
J’me réabonne !
shanks publié le 01/04/2026 à 16:55
Trop occupé avec ce foutu Crimson mais j'aurais bien refait Tomb Raider 1 pour le fun.
negan publié le 01/04/2026 à 16:58
shanks "urais bien refait Tomb Raider 1 pour le fun."

Crois moi ta pas envie.
shanks publié le 01/04/2026 à 17:02
negan
Pourtant même le 3

En fait gamin, j'étais évidemment trop con pour ce type de jeu à puzzle, abandonnant trop vite en me disant que c'était impossible sans soluce, et j'aurais voulu mieux tester aujourd'hui avec davantage de neurones actives.
negan publié le 01/04/2026 à 17:06
shanks En tout cas ils ont un très beau suivi depuis le début car ils ajoutent régulièrement du contenu .
rasalgul publié le 01/04/2026 à 17:10
Il y a de l'effort mais ça reste la deuxième division
idd publié le 01/04/2026 à 18:31
C'est pas legacy of atlantis, le remake prévu en 2026 mais la trilogie 1-3
verseb publié le 01/04/2026 à 18:41
shanks le 3 était d'une difficulté folle.
J'étais à la fac et on le faisait avec des potes. Obligé de le faire avec la soluce et meme là on avait du mal. Meme avec les cheatcodes on galerait !
Yavait un passage sous la glace où on avait inventé un concept : nager à la trousse ( quand tu étais sous l'eau froide, tu perdais de la vie au bout d'un moment. Avec nos cheatcodes de trousses de soin illimitées, on arrivait à passer certains passages en se gavant de trousses pour passer ????)
angelsduck publié le 01/04/2026 à 19:21
idd Il n'y a que ça qui te choque ? Nous sommes quelle date déjà ?
idd publié le 01/04/2026 à 19:41
angelsduck ah oui c'est lords of fallen 2 j'avais pas tiqué lol je pensais que c'était le 1
magneto860 publié le 01/04/2026 à 20:20
284 trophées pour Tomb Raider 1-3 mais honnêtement je ne le tenterai pas.
Gras
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Lords of the Fallen (2023)
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Nom : Lords of the Fallen (2023)
Support : PC
Editeur : CI Games
Développeur : Hexworks
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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