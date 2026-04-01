PS Plus Essential : le programme d'avril PS Plus Essential : le programme d'avril

Sony vient d'officialiser sa liste des jeux PS Plus Essential pour le mois d'avril (à télécharger dès le mardi 7 jusqu'au 4 mai) avec comme prévu selon billbil-kun Lords of the Fallen et Sword Art Online : Fractured Daydream, tandis que le petit dernier sera la trilogie de nostalgie Tomb Raider I-II-III Remastered.



On peut louer le sens du timing vu que nous attendons d'ici la fin d'année :



- Lords of the Fallen II

- Tomb Raider : Legacy of Atlantis (remake du premier)

- Echoes of Aincrad : Sword Art Online