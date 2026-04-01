PS Plus Essential : le programme d'avril
Sony vient d'officialiser sa liste des jeux PS Plus Essential pour le mois d'avril (à télécharger dès le mardi 7 jusqu'au 4 mai) avec comme prévu selon billbil-kun Lords of the Fallen et Sword Art Online : Fractured Daydream, tandis que le petit dernier sera la trilogie de nostalgie Tomb Raider I-II-III Remastered.
On peut louer le sens du timing vu que nous attendons d'ici la fin d'année :
- Lords of the Fallen II
- Tomb Raider : Legacy of Atlantis (remake du premier)
- Echoes of Aincrad : Sword Art Online
publié le 01/04/2026 à 16:02 par Gamekyo
Crois moi ta pas envie.
Pourtant même le 3
En fait gamin, j'étais évidemment trop con pour ce type de jeu à puzzle, abandonnant trop vite en me disant que c'était impossible sans soluce, et j'aurais voulu mieux tester aujourd'hui avec davantage de neurones actives.
J'étais à la fac et on le faisait avec des potes. Obligé de le faire avec la soluce et meme là on avait du mal. Meme avec les cheatcodes on galerait !
Yavait un passage sous la glace où on avait inventé un concept : nager à la trousse ( quand tu étais sous l'eau froide, tu perdais de la vie au bout d'un moment. Avec nos cheatcodes de trousses de soin illimitées, on arrivait à passer certains passages en se gavant de trousses pour passer ????)