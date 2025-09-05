recherche
Steam : lancement explosif de Hollow Knight Silksong (et les flops de Hell is Us et Lost Soul Aside)
Petit bilan des dernières sorties sur Steam avec déjà l'énorme déception commerciale de Lost Soul Aside et son pauvre pic de 3000 joueurs connectés mondialement au moment du lancement, pour s'effondrer à toute vitesse (pic de 400 joueurs hier…). Bref, on sent l'odeur des remboursements en urgence.

Pas plus glorieux, Hell is Us se contente d'un pic de 4000 hier à sa sortie alors qu'une majorité des joueurs semblent s'y retrouver, preuve encore une fois que la principale problématique du moment, ce n'est peut-être pas la qualité de chacun mais l'embouteillage et les priorités qui vont avec.

Et c'est là qu'il faut parler du patron de la rentrée : Hollow Knight Silksong, responsable d'un crash des serveurs numériques pendant plusieurs dizaines de minutes, démarre avec un pic de 535.000 joueurs, soit la 18e plus grosse performance de l'histoire de Steam. Et encore, y a un paquet de F2P devant lui. A titre de comparaison, le pic record de Hollow Knight premier du nom était à 72.000… et il remonte à mercredi.
publié le 05/09/2025 à 07:15 par Gamekyo
commentaires (16)
kirk publié le 05/09/2025 à 07:27
J’espère que Hell is Us va s'en sortir.
sasquatsch publié le 05/09/2025 à 07:36
Too much game kill the game...
En tout cas on peut pas se plaindre vu le choix de jeux de qualités que nous avons de ces jours...
Mais voilà, impossible de jouer à tout malgré le choix d'avoir opté pour certains jeux dont nous ne sommes pas certains ce que cela va donner...coucou mindseye
akinen publié le 05/09/2025 à 07:39
L’exploit c’est surtout que c’est un jeu solo et pas un F2P ou un jeu multijoueur.
soulfull publié le 05/09/2025 à 07:45
akinen une bonne nouvelle pour l'industrie.
link49 publié le 05/09/2025 à 07:50
Pas mal pour Hollow Knight Silksong.
fiveagainstone publié le 05/09/2025 à 08:26
Trop de jeux en même temps alors qu'il y avait plus de place en juillet/aout.
Il y a aussi Cronos, Everybody's Golf...mais la hype Silksong prend le dessus.
fyrefly publié le 05/09/2025 à 08:38
Ma plus grande deception reste LOST SOUL ASIDE vraiment j'ai le seum surtout toute cette attente...
pcsw2 publié le 05/09/2025 à 08:42
C'était obligé qu'avec toutes les sorties actuelles que seulement quelques un tirent le épingle du jeu .
jamrock publié le 05/09/2025 à 08:45
Normal pour le GOTY numéro 2 après Clair Obscur
choroq publié le 05/09/2025 à 08:48
J'ai regardé une videos sur la première demi heure, bon, c'est pas si foufou que ça, je pense que c'est un jeu a faire en entier, car pour le moment, j'ai pas compris la hype, surement car j'ai pas fait le premier qui d'après les tests me semble trop hard pour moi, et puis visuellement, je suis pas fan,mais ça c'est les gouts et couleurs.
shinz0 publié le 05/09/2025 à 09:02
Le GOTY du mois de septembre...
malroth publié le 05/09/2025 à 09:38
et vous oubliez une chose pour Silksong, dans les 500k en simultané, croyez moi que bcp n'arrivaient toujours pas à payer leur jeu su steam à ce moment la

donc en vrai ça auait pû facile taper le million en simultanée
churos45 publié le 05/09/2025 à 09:41
choroq "car pour le moment, j'ai pas compris la hype"

C'est une extension d'un jeu sorti y'a 8 ans que les gens ont beaucoup aimé, et ils veulent retourner dans cet univers. Je ne vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre.

Surtout que les fans ont acheté le jeu à l'aveugle : qu'il soit bon ou pas ça se serait forcément vendu rien que pour le nom.

Après, il y a tous ceux qui se laissent "porter" par la hype, et qui apprécieront peut-être (ou pas) une licence qu'ils ne connaissaient pas.
grizzzlee publié le 05/09/2025 à 09:46
fyrefly Pour le coup, tu peux t'en prendre qu'à toi même. Parce que ça sentait quand même la merde à plein nez.
fyrefly publié le 05/09/2025 à 10:17
grizzzlee m'en tape je l'ai pas payé et heuresement d'ailleurs , si on devait s'en prendre a soi a chaque deception on en finit plus , ça fait partie de la vie mais au moins j'aurais pas parler pour rien car j'y aurais joué et fais le jeu manette en main
choroq publié le 05/09/2025 à 10:23
churos45

churos45

Oui, il y a les fans du premier opus, mais je lis beaucoup de commentaires de gens qui "hype" sans avoir fait le premier, je suis plus sur ceux là. Le 1 et le 2 ne m'attire pas visuellement, mais je ne m’arrête jamais sur le visuel d'un jeu, c'est juste qu'on a pas le temps de faire tout les jeux qu'on aimerai, et celui là ne m'attire pas plus que le 1, pour ça la hype pour les fans de la première heure je comprends, mais pour les autres, je vois pas la différence entre le 1 et le 2, et donc la hype. Les gouts et les couleurs je respecte dans son ensemble, mais la hype juste pour être dans le coup, non.
