Steam : lancement explosif de Hollow Knight Silksong (et les flops de Hell is Us et Lost Soul Aside)

Petit bilan des dernières sorties sur Steam avec déjà l'énorme déception commerciale de Lost Soul Aside et son pauvre pic de 3000 joueurs connectés mondialement au moment du lancement, pour s'effondrer à toute vitesse (pic de 400 joueurs hier…). Bref, on sent l'odeur des remboursements en urgence.



Pas plus glorieux, Hell is Us se contente d'un pic de 4000 hier à sa sortie alors qu'une majorité des joueurs semblent s'y retrouver, preuve encore une fois que la principale problématique du moment, ce n'est peut-être pas la qualité de chacun mais l'embouteillage et les priorités qui vont avec.



Et c'est là qu'il faut parler du patron de la rentrée : Hollow Knight Silksong, responsable d'un crash des serveurs numériques pendant plusieurs dizaines de minutes, démarre avec un pic de 535.000 joueurs, soit la 18e plus grosse performance de l'histoire de Steam. Et encore, y a un paquet de F2P devant lui. A titre de comparaison, le pic record de Hollow Knight premier du nom était à 72.000… et il remonte à mercredi.