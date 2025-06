[LEAK] Sonic Racing : CrossWorlds voit fuiter la présence de guests en dehors de l'univers SEGA

Au grand malheur de SEGA,a été victime d'un leak massif, apparemment d'une version non finalisée, ce qui a permis de découvrir un casting assez inattendu même si le build ne peut encore spécifier si ce sera dans le jeu de base ou via un gros DLC : un partenariat massif avec Nickelodeon.On aura donc droit à Bob l'Éponge et Patrick en personnages jouables ainsi qu'un circuit dédié, sachant que les fuites mentionnent également la présence de franchises comme… et même. Après tout pourquoi pas, faut bien miser large en communication face à l'arrivée du patron du genre.