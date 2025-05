NiOh tente de faire oublier les déboires de Wo Long : Fallen Dynasty et Rise of the Ronin

Loin derrière nous, la franchisecontinue de garder une certaine aura en dépassant officiellement la barre des 8 millions de ventes depuis ses débuts, soit 1 million supplémentaire sur les deux dernières années via les versions PC/PS4 et la compilation PS5.On se demande d'ailleurs aujourd'hui si malgré les réticences d'époque du réalisateur, unn'est pas à remettre sur la table des négociations vu qu'aucun des Soulsborne qui ont suivi chez l'équipe (et) n'ont répondu aux attentes commerciales de Koei Tecmo. La Team Ninja aura néanmoins le temps d'y réfléchir, étant occupé à boucleren partenariat avec PlatinumGames et les Xbox Game Studios.