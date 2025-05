EA balance son Black Panther à la poubelle EA balance son Black Panther à la poubelle

L'annonce est brutale, autant qu'un couac de serveur : Electronic Arts vient d'annoncer l'annulation pure et simple de son projet Black Panther et la fermeture du tout jeune studio associé (Cliffhanger Studios). Pour la présidente de EA Entertainment, l'excuse est simple : baser ses ressources sur de meilleures opportunités commerciales. Genre le sport par exemple, vous avez compris.



L'adaptation de Iron Man reste en revanche en chantier (lui aussi une expérience purement solo), et l'on rappelle tout de même que les fans du représentant du Wakanda pourront se rabattre en 2026 sur Marvel 1943 : Rise of Hydra de Amy Hennig.