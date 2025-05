Décrit comme ''l'investisseur le plus redouté du Japon'', 3D Investment Partners s'attaque à Square Enix Décrit comme ''l'investisseur le plus redouté du Japon'', 3D Investment Partners s'attaque à Square Enix

Les multiples changements politiques opérés par le nouveau PDG de Square Enix ne parviennent pas à porter leurs fruits, la société continuant au fil des années de perdre du terrain dans un marché où une affaire qui roule signifie 10 millions de ventes pour un AAA.



Mais les choses pourraient changer à l'avenir, dans le bon ou le mauvais sens du point de vue des joueurs lorsqu'on apprend via Reuters que le fond d'investissement singapourien (3D Investment Partners) vient tout juste de sortir son chéquier pour acquérir 5,47 % des parts de Square Enix Holdings, en faisant le 4e plus gros actionnaire tiers de la société.



Le risque ? 3D Investment Partners est connu pour être ce que l'on appelle un « investisseur activiste » (sans rapport aucun avec la politique), c'est à dire une société qui sur le plan boursier n'hésite pas à très vite prendre un statut d'importance pour ensuite influencer directement la gestion, quitte à couper quelques têtes parmi la direction, dans un seul et unique but : le retour sur investissement et le sourire des actionnaires. Reuters fait état d'une très mauvaise réputation de l'investisseur chez les japonais (décrit comme « le plus redouté du pays ») en faisant part d'une attitude déjà agressive envers Toshiba et Fuji Soft.



« A suivre » hein...