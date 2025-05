Borderlands 4 : la date de sortie avancée + confirmation du State of Play dédié

Petite bourde de la part de Randy Pitchford qui a posé avec un peu trop d'avance (avant de supprimer) le fait quesortirait une dizaine de jours avant sa date préalablement annoncée, donc désormais le 12 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une version Nintendo Switch 2 a été actée mais Gearbox n'a jamais donné de précisions hormis « fin d'année ».La bourde en question pourrait être liée à la nouvelle présentation à venir dans le cadre d'un State of Play dédié, encore non daté.UPDATE :- State of Play confirmé pour demain soir à minuit.