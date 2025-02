IDC : le marché des ''PC consoles portables'' représente 6 millions de ventes en 3 ans IDC : le marché des ''PC consoles portables'' représente 6 millions de ventes en 3 ans

L'organisme IDC a dressé un rapport sur la situation des « consoles PC portables » en établissant environ 6 millions d'unités vendues en l'espace de 3 ans, ce qui paraît évidemment peu mais déjà considéré comme énorme aux yeux de AMD qui appuie bien le fait que ce marché est parti de zéro.



En combinant SteamDeck, ROG Ally et autres Lenovo :



- 1,62 million de ventes en 2022

- 2,86 millions en 2023

- 1,48 million en 2024



Notez que le SteamDeck représente à lui seul plus de 50 % du marché, et que les chiffres globaux pour 2025 sont estimés pour l'heure à près de 2 millions de ventes supplémentaires. Un secteur qui accueillera prochainement de nouveaux modèles en plus de l'arrivée probable un jour ou l'autre de Xbox et PlayStation, même si chacun sera surtout confronté à la concurrence prochaine d'une certaine Switch 2.