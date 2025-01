Kitase souhaite un film (ou une série) Final Fantasy VII, et ce n'est apparemment pas le seul Kitase souhaite un film (ou une série) Final Fantasy VII, et ce n'est apparemment pas le seul

Interviewé par la chaîne Danny Pena, Yoshinori Kitase a mis en avant son souhait de remettre la franchise Final Fantasy VII au cinéma ou sous forme d'une série (live comme anime). Un souhait « personnel » il tient à le préciser « mais oui, j'ai entendu parler de plusieurs réalisateurs et acteurs hollywoodiens fans de FFVII, et de nombreux producteurs respectent également le titre. »



« Je peux vous dire que plusieurs producteurs sont intéressés par la licence, et qu'ils aiment l'univers. Donc oui, personnellement, j'aimerais voir quelque chose sur ce sujet, que ce soit en film ou quoi que ce soit de cinématographique. »



Le peuple se souvient parfaitement de Final Fantasy VII : Advent Children, à la narration classique mais au succès certain grâce au fan-service assumé, et à voir si Square Enix retente un coup là où ils n'ont pas toujours eu de chance. On se souviendra notamment d'une certaine série CG Final Fantasy IX tombée dans l'oubli faute de nouvelles (peut-être quand le remake du jeu deviendra officiel…).